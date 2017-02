Il pack di Pedon in carta crush fagiolo di Favini premiato con l’ADI Packaging Award

La pasta di legumi a marchio “More Than Pasta” di Pedon è stata premiata con l’Adi Packaging Design Award, il riconoscimento che ADI, Associazione per il Disegno Industriale, assegna per valorizzare i prodotti più innovativi del packaging italiano.

Il pack di “More Than Pasta” è stato realizzato con Crush Fagiolo, la prima carta Favini ottenuta dagli scarti di lavorazione dei fagioli, 100% riciclabile, destinata al packaging alimentare e certificata per il contatto diretto con gli alimenti.

Grazie a centinaia di ore di ricerca, a tecniche di perfezionamento e a 25 anni di esperienza nel campo delle carte ecologiche, Favini si è rivelato il partner ideale per Pedon, dando vita a un prodotto unico: Crush Fagiolo, infatti, riduce del 15% l’impiego di cellulosa vergine proveniente da alberi e diminuisce del 20% l’emissione di gas effetto serra. Il risultato è un packaging ecologico OGM Free e certificato FSC, che racchiude il 30% di fibra riciclata post-consumo.

Inoltre, Crush Fagiolo è la prima carta realizzata da Favini idonea per la realizzazione di packaging primari, a diretto contatto con gli alimenti: dal punto di vista ecologico, questo ha permesso di evitare il doppio confezionamento e ha fornito a Pedon una soluzione davvero ecocompatibile per ridurre l’impatto ambientale dei propri imballaggi. La confezione di “More Than Pasta”, sviluppata da Lucaprint, è stata stampata con inchiostri ecologici e prevede una finestra trasparente in PLA ottenuta da scarti vegetali recuperati che rende packaging 100% riciclabile.

L’Adi Packaging Design Award si aggiunge ad un importante riconoscimento internazionale: infatti, “More Than Pasta” è stata selezionata da Mintel, la principale agenzia di intelligence di mercato a livello mondiale, per l’inserimento nel “Global Food&Drink Trend 2017” che raccoglie i migliori prodotti in linea con i trend emergenti.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito con la nostra carta al successo di questo progetto, che è solo l’ultimo di una serie di azioni portate avanti insieme a Pedon. Crush Fagiolo è una carta straordinaria, riconosciuta per le sue peculiarità sia a livello nazionale che internazionale, in cui gli aspetti ecologici si uniscono perfettamente all’avanguardia nella Ricerca & Sviluppo. Riutilizzare sottoprodotti di scarso valore per ricavare carte di pregio è la nostra filosofia green, e carta Fagiolo rappresenta un passo ulteriore nella ricerca di materiali alternativi alla cellulosa per la produzione di carta”, dichiara Eugenio Eger, Amministratore Delegato di Favini.