Il nuovo Zünd Design Center 3.1

Per il plug-in di Ilustrator, Zünd Design Center ZDC, Zünd si è impegnata tanto affinché fosse impeccabile. La versione 3.1 dello ZDC convince grazie a una semplicità di utilizzo ancora maggiore, a una nuova categoria di materiali e a funzioni aggiuntive

Con lo ZDC 3.1 Zünd offre una versione profondamente rielaborata del suo affermato plug-in per Illustrator. L’obiettivo era modernizzare l’aspetto e la tecnologia del plug-in in modo da renderne l’uso più fluido e quindi ancora più semplice. In occasione del rilascio della nuova versione, l’interfaccia utente dello ZDC ha acquisito un design nuovo e fresco. I simboli chiari, che hanno mantenuto lo stile a pittogrammi, consentono ancora di lavorare in modo focalizzato sull’obiettivo e creano una barra degli strumenti ordinata. Grazie a ciò l’aspetto del software è più chiaro e gli utenti giungono rapidamente anche alle funzioni che utilizzano solo sporadicamente.

Lo ZDC permette di creare display e scatole in pochi clic. Ciò si fonda su un ricca biblioteca che mette a disposizione un’ampia scelta di modelli di design, che sono parametrizzabili. In aggiunta ai materiali selezionabili, che finora comprendevano cartone piegato e ondulato, pannelli in PVC e PP, cartone ondulato e pannelli in schiuma morbida, con l’aggiornamento della versione è ora a disposizione anche l’MDF. Con l’update è ora possibile importare un numero qualsiasi di oggetti in formato .obj in una pagina, incollarli in un proprio design e considerarli in 3D.

Zünd ha inoltre semplificato ulteriormente la funzione del riconoscimento automatico del lavoro. Per aumentare la semplicità di utilizzo, è possibile ricreare i codici QR a un livello di configurazione separato. L’operatore deve soltanto immettere il nome dell’ordine e la posizione desiderata e il ZDC genererà automaticamente il rispettivo codice QR. Un’altra novità è la possibilità di salvare i design come preferiti personalizzati. Ciò consente all’utente di accedere molto rapidamente ai template usati frequentemente, rendendo superflua la ricerca, che richiede tempo, di design già utilizzati.

Per i clienti attuali l’upgrade a ZDC 3.1 è disponibile immediatamente senza costi aggiuntivi.