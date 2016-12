Il meglio della nobilitazione dello stampato in scena alla Tipografia Moretti

Heidelberg Italia ha organizzato lo scorso 10 e 11 novembre una due giorni dedicata alla nobilitazione degli stampati, con due focus specifici, l’utilizzo delle vernici e inchiostri Saphira e la possibilità di nobilitare in digitale con le tecnologie Scodix. Teatro dell’evento la Tipografia Moretti di Soncino che ha messo a disposizione il proprio stabilimento e la macchina da stampa Heidelberg Speedmaster XL 106-8 installata un paio d’anni fa, che rappresenta il fiore all’occhiello per questa piccola ma dinamica realtà cartotecnica

Nobilitare uno stampato consente di aggiungere del valore al prodotto finale, sia esso un libro, una brochure o una scatola e sono molte le competenze richieste per realizzare un lavoro a regola d’arte. Vi sono poi le tecnologie, i prodotti e i materiali per realizzare tutto ciò, e quando l’eccellenza si incontra, co­me nel caso di Heidelberg e Tipografia Moretti, ciò che ne scaturisce non può che essere definito un successo. La Tipografia Moretti, azienda storica che da quasi 50 anni produce scatole, da sempre gestita dalla famiglia Moretti, sulla nobilitazione del packaging ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’affollato e competitivo mercato cartotecnico, diventando un punto di riferimento anche per aziende più grandi. Stiamo infatti parlando di una realtà di 14 persone, che nel 2014 ha buttato il cuore oltre l’ostacolo decidendo di puntare su nuova macchina da stampa Heidelberg Speedmaster XL 106 a 8 colori con unità di verniciatura bivalente e do­­tata di Prinect Axis Control e Logistic Plus. “Quando abbiamo deciso di investire in questa tecnologia di stampa, lo abbiamo fatto consci che solo così avremmo potuto concretizzare molte delle idee creative che caratterizzano i nostri packaging. La macchina ci ha soddisfatti fin da subito, sia per la semplicità di utilizzo che per i risultati di stampa. Puntiamo all’eccellenza, fin dalla progettazione della scatola, alle tecnologie produttive e ai materiali di consumo, solo così è possibile ottenere risultati di qualità”, dice Daniele Moretti che con il fratello Damiano gestisce l’azienda nella quale sono ancora operativi sia mamma Lorenza che il papà Annibale, fondatori della società che è stata scelta da Heidelberg Italia per l’organizzazione dei Coating Days Saphira 2016, due giorni di porte aperte dedicate alla nobilitazione.

Saphira, la linea di prodotti d’eccellenza per produrre stampati di qualità

Francesco Sangiorgi, Product Manager Consumables & eCommerce di Heidelberg Italia, ha sottolineato l’importanza per Heidelberg di un mercato che in Italia vale circa 30 milioni di € di fatturato come consumabili. “L’impiego di prodotti di consumo studiati per far rendere le macchine al meglio delle proprie performance è oggi uno dei primi consigli che ci sentiamo di dare ai nostri clienti che potranno così avere prestazioni di livello dalle loro tecnologie. Approcciamo il cliente con un aspetto con­­sulenziale, perchè insieme a lui vo­glia­mo analizzare le problematiche le­gate alla sua produzione e trovare la migliore soluzione adatta alle sue specifiche esigenze”, ha detto Sangiorgi passando poi a presentare una panoramica sulla vasta gamma di prodotti di consumo della sua divisione, disponibili su www.sprintshop.it il negozio on line di Heidelberg. Gli operatori che hanno partecipato all’open house, oltre ad assistere alle presentazioni dei responsabili Heidelberg hanno potuto assistere anche a demo di stampa e nobilitazione in linea sia con vernici all’acqua high-gloss, semi-matt, extra-matt e velvet touch che UV. Le vernici, e i quattro lavori che si sono susseguiti in mac­china, sono stati presentati con dovizia di particolari e grande passione da Carlo Zanon, del supporto tecnico-commerciale per quanto riguarda i prodotti di consumo, una figura molto preparata e apprezzata in particolare dai clienti finali con i quali lavora quotidianamente per supportarli al meglio al fine di perseguire l’eccellenza negli stampati. Zanon ha ricordato inoltre che Heidel­berg è di fatto da considerarsi un vero e proprio produttore di vernici, e di chimica, grazie all’acquisizione, circa 8 anni fa, di due diverse aziende produttrici. In tema di nobilitazione non poteva mancare un cenno a Scodix, la tecnologia digitale commercializzata da Heidelberg che a Drupa 2016 ha riscosso un grande successo.

“In Italia abbiamo raggiunto le 10 installazioni e siamo sicuri che nel prossimo futuro molte aziende penseranno di dotarsi di queste macchine che permettono di nobilitare gli stampati, con effetti tattili straordinari, sfruttando le potenzialità del digitale quindi nessuna lastra e possibilità di nobilitare anche un solo foglio. Oltre a lavorare con i clienti stampatori, Scodix si rivolge anche ai brand owner, così che anch’essi fungano da volano, veicolando le richieste ai loro fornitori di stampa”, dice Mauro Luini responsabile delle tecnologie digitali di Heidelberg Italia. La macchina presentata a Drupa, nel nuovo formato 70×100 sarà disponibile da metà 2017.

A tu per tu con Daniele Moretti, titolare di Tipografia Moretti

Perchè avete deciso di aprire le porte del vostro stabilimento, oltre che ad Heidelberg anche ai vostri competitor?

“Perchè crediamo molto nelle collaborazioni con produttori e con colleghi stampatori, secondo noi dobbiamo uscire dalle vecchie logiche e ragionare sempre di più sulle opportunità di unirsi in joint-venture, l’importante è garantire serietà, competenza e correttezza. E noi questo lo facciamo da sempre”.

C’è molto know-how dietro i vostri lavori, ci spiega la filosofia con la quale operate?

“Lo stampato, specialmente se nobilitato, richiede una grandissima competenza tecnica non solo nelle lavorazioni di stampa e post-stampa, ma soprattutto nelle im­postazioni in pre-stampa. Sui file che riceviamo dai no­­stri clienti o dalle agenzie, facciamo un lavoro estremamente accurato di analisi e verifica, e se necessario in­ter­veniamo per ottenere il risultato concordato precedentemente. Non prendiamo i lavori tanto per fare nu­mero, non è questo ciò che cerchiamo. L’aspetto consulenziale con il nostro cliente in fase di progettazione è un aspetto che riteniamo essere fondamentale per un la­vo­ro di qualità”.

Parlando di nobilitazione, qual è la vostra specializzazione?

“Sul mercato siamo conosciuti per la qualità dello stampato, per la continua ricerca di effetti che ci permettono di esaltare le caratteristiche del packaging. L’utilizzo delle verniciature, associate a varie tecniche di rilievo e stampe a caldo, sono parte fondamentale del successo della nostra azienda”.