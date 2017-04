Il Gruppo Sada si espande al Nord!

Lo scorso 31 marzo 2017 è una data molto importante per il Gruppo Sada (Salerno), produttore di packaging in cartone ondulato e cartotecnica e oltre 100 anni di storia alle spalle, perché ha sancito con l’acquisizione della Cartotecnica Travagliati di Verona la creazione della divisione Folding Carton del Gruppo che ora ha quindi una sede anche nel nord Italia.

La volontà di espandersi si era realizzata inizialmente nel 2010 con l’acquisizione strategica dello scatolificio Sifim in Sicilia. Il piano di espansione continua, questa volta al Nord.

Nonostante il radicamento profondo nel territorio del Sud di cui il Gruppo Sada si fa portavoce di crescita e di sviluppo, esigenze strategiche di flessibilità, servizio e continuità di business per i clienti, hanno portato all’acquisto di una nuova cartotecnica. Questo acquisto ha per messo di intraprendere una crescita sul territorio nazionale, completare l’offerta tecnologica della cartotecnica Sada Packaging ed aprire a nuove opportunità di business in settori e regioni ancora non esplorati.