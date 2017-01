Il Gruppo Masserdotti realizza le grafiche per i punti vendita Prénatal

Per essere sempre più accattivante e offrire una shopping experience coinvolgente, il retail environment deve puntare sulla capacità di rinnovare l’impatto visivo attraverso tecnologie e materiali innovativi che permettano di cambiare il look dello store in modo rapido e veloce con interessanti risultati sia estetici sia economici.

Il Gruppo Masserdotti, pioniere della stampa digitale e fornitore di soluzioni per la visual communication e l’interior decoration, è stato scelto da Prénatal – catena specializzata nella distribuzione di prodotti e servizi per mamme e bambini – come partner tecnologico per un ampio progetto di retail design. La collaborazione, iniziata nel 2016, comprende sia l’allestimento di nuovi punti vendita sia il restyling di negozi già esistenti, dislocati su tutto il territorio nazionale. Il progetto proseguirà anche nel 2017 con nuovi interventi.

L’azienda bresciana ha messo in campo le proprie competenze consulenziali e produttive per la realizzazione e l’installazione di grafiche decorative, promozionali e rappresentative del brand, sia all’interno sia sulle vetrine dei negozi Prénatal. Le stampe, destinate a diverse applicazioni, comprendono rivestimenti filmici applicati a copertura completa delle vetrine; adesivi murali per la decorazione delle pareti con il logo, per l’identificazione delle categorie merceologiche esposte, delle directory di reparto, per le indicazioni delle offerte e la personalizzazione degli scaffali. Attraverso la stampa diretta sono state prodotte pannellature, anche di grande formato, con immagini di forte impatto e messaggi promozionali dedicati al programma di loyalty promosso dall’insegna. Il team di installatori specializzati del Gruppo Masserdotti ha portato a termine la messa in opera del nuovo look di ciascun negozio in tempi record, da uno a tre giorni in base alla metratura dei punti vendita.

“Grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie a supporto della visual communication, siamo in grado di offrire un’ampia varietà di applicazioni sempre più evolute, facilmente adattabili alle esigenze di comunicazione e di restyling del settore retail e installabili in tempi brevi. – spiega Alberto Masserdotti, CEO dell’omonimo Gruppo – Il continuo aggiornamento tecnologico è mirato a sperimentare le combinazioni più efficaci tra sistemi di stampa e materiali. L’obiettivo è offrire il valore aggiunto di supporti high-tech e performance elevate in ambito squisitamente estetico ma anche di impatto ambientale. In questo progetto di re-design, la qualità dei nostri prodotti e la competenza specializzata del nostro team hanno sicuramente contribuito a valorizzare la percezione del brand Prénatal”.

Le stampe, che accompagnano mamme e bambini in un viaggio fantastico all’interno degli store Prénatal alternando immagini fotografiche a grafiche multicolore, sono state realizzate grazie all’esperienza del Gruppo Masserdotti in ambito di digital decoration utilizzando sistemi di ultima generazione. Elevata qualità di stampa, cura del dettaglio nella finitura dei materiali e un ineccepibile just-in-time sono, infatti, i punti di forza del Gruppo. Grazie all’esperienza pluriennale, al team di installatori specializzati e alla capacità di coordinare squadre per aperture simultanee, l’azienda bresciana è ormai da diversi anni il partner qualificato scelto da importanti brand e retailer per la gestione, anche chiavi in mano, di grandi commesse che comprendono sia la fornitura di materiali sia l’allestimento di cantieri.