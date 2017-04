Il fuori programma pro sociale dei Best Packaging al FuoriSalone

La mostra BEST PACKAGING 2017: scienza+ design – dove scienza è la ricerca, sottesa all’innovazione di materiali e tecnologie, e design è il complesso del progetto, volto a essere utile al proprio fruitore – celebra la qualità del progetto, colto nel suo complesso, dalle prestazioni all’immagine fino all’informazione al consumatore. E in questa edizione, in cui si festeggiano i 60 anni della manifestazione, promossa dall’Istituto Italiano Imballaggio, ospita un fuori programma all’insegna sociale.

Il 6 aprile, nella location di via dell’Orso 12 (con ingresso anche da via Ciovasso 3), la Barbara Frigerio Contemporary art, si terranno una serie di dimostrazioni aperte al pubblico, riprese da operatore, relative al progetto The SHELTER BOX: una scatola di cartone speciale, resistente all’umidità, richiudibile, che, grazie a un design innovativo, può trasformarsi in letto, o tavolo o sedia, per gli homeless. Il progetto è coordinato da MIA – Milano In Azione Onlus, associazione di volontariato attiva dal 2012 nel portare assistenza e dare possibilità di reinserimento sociale alle persone senza dimora della città di Milano, che distribuirà le Shelter Box ai senzatetto a partire da questa settimana. Il progetto è supportato da una campagna di sensibilizzazione, curata pro bono, da Leo Burnett e Bedeschi film, casa di produzione fondata dal regista Giovanni Bedeschi. La campagna è realizzata con teaser pre evento e un corto, in cui vengono ripresi i volontari di MIA Onlus alle prese con la distribuzione e la dimostrazione del funzionamento del kit, costituito da elementi in cartone, che diventa una “casa in scatola”, in grado di essere richiusa e trasportata con tracolla dal proprietario, durante i propri spostamenti. La campagna prevede dimostrazioni itineranti, la collaborazione di alcuni influencer e l’utilizzo dei mezzi web dell’Associazione, dal sito milanoinazione.org ai canali social.