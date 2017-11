Icma Paper Woods interpreta la naturalità del legno

La vista riconosce subito cortecce, sezioni di tronco con venature e nodi. Al tatto, il rilievo delle trame offre un’immedesimazione totale con il legno.

Eppure è carta, realizzata in diverse grammature per rivestimento, shopper e editoria corporate. La collezione Woods, presentata a LuxePack, conta oggi 19 carte che, con gradazioni di colore e disegni diversi, ci conducono ad esplorare un bosco, o ci invitano ad un avventuroso viaggio nella foresta equatoriale.

Nella collezione sono state rappresentate molte delle tipiche essenze che si trovano nei nostri boschi: dai colori chiari tendenti al bianco della betulla e del pioppo, al color crema del faggio, al grigio tipico del frassino ed ancora l’abete con un particolare tono di bianco “vissuto” che ricorda i pavimenti rustici di molte case nel Grande Nord Europa, il bruno rossiccio del larice, i toni del marrone che hanno preso il nome dalle stesse piante che li rappresentano come il rovere, il castagno, il noce. Con i colori più scuri si entra in una foresta esotica, dove regnano il palissandro, il wengè, l’ebano in un tono di nero che rende visibili anche i minutissimi disegni della trama. Natura, autenticità, genuinità sono concetti trasversali a molti settori e investono di valori sostanziali l’identità di prodotti. Una tendenza molto sentita dai brand del lusso nel cosmetico come nelle specialità gastronomiche, nel vino e spirits, nei sigari, nell’hôtellerie cinque stelle. Nella collezione Woods trovano spazio, fra l’altro, le finiture realizzate su carte FSC (Icma ha questa certificazione dal 2009) e su carta kraft che rappresenta ancora oggi quanto di più naturale ci sia nel settore cartario. La finitura legno è realizzata da Icma reimpiegando il 100% di acqua utilizzata nel processo produttivo e con l’energia accumulata attraverso un impianto fotovoltaico che, nei periodi più soleggiati, consente di coprire l’integrale fabbisogno dell’azienda.