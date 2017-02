ICE Europe 2017: focus su diversificazione delle tecniche di converting e sulla trasformazione efficiente dei materiali

Dal 21 al 23 marzo 2017, ICE Europe celebrerà il suo anniversario presso il Centro Fieristico di Monaco, Germania. Per la 10ª volta, la Fiera del Converting Leader al Mondo presenta le innovazioni tecnologiche e le ultime tendenze dell’industria, per il converting di materiali flessibili in bobina, come carta, film, laminati e non tessuti



La fiera del 2017 punterà l’attenzione sulla trasformazione efficiente e sostenibile di materiali flessibili di prima qualità così come sulla diversificazione delle tecniche di converting nell’ambito dell’automazione e digitalizzazione. ICE Europe 2015 ha aggiunto un altro record alla lunga lista di successi della fiera, registrando un totale di 7.040 visitatori provenienti da 71 nazioni. Uno dei punti di forza della fiera di quest’anno sarà la presentazione dei Jubilee Awards ICE Europe 2017, in quattro categorie.

ˮLa 10ª edizione di ICE Europe offrirà ai visitatori le ultime soluzioni per il converting sostenibile di materiali in bobina, con una gran varietà di dimostrazioni dal vivo di nuove macchine e sistemi presso gli stand“, spiega Liljana Goszdziewski, Direttrice della Fiera ICE Europe, per conto di Mack Brooks Exhibitions, ente organizzatore dell’evento. “I processi innnovativi di produzione sono argomenti di massimo interesse per gli operatori dell’industria del converting, nel quale si registra una forte domanda di nuovi materiali ecologici e di un design di prodotto sempre più elaborato”.



Profilo della Fiera ICE Europe

Su circa 11.000 m2, più di 400 espositori internazionali metteranno in mostra materiali, tecnologie, soluzioni di produzione, sistemi all’avanguardia e servizi, da tutte le aree del converting: Materiali, Rivestimento/Laminatura, Essiccazione, (Pre)Trattamento, Accessori, Taglio/Avvolgimento, Stampa flessografica/Rotocalco, Confezionamento, Gestione degli impianti/Rimozione dei rifiuti, Retrofit/Upgrade di impianti, Servizi di rivestimento/ Converting/Taglio a contatto, Controllo, Prova e Misurazione, Software, Servizi, Informazione e Comunicazione. Tradizionalmente i visitatori che prenderanno parte alla fiera sono figure professionali di rilievo come direttori generali e di stabilimento, ingegneri specializzati in progettazione e produzione, direttori tecnici, responsabili acquisti e direttori commerciali e di marketing, provenienti dal settore Imballaggio, Alimentari, Farmaceutico/Sanitario/Medico, Oggettistica/Arredamento, Elettronica, Industria Plastica, Stampa, Edilizia/Costruzioni, Settore Automobilistico, Tessile/Non tessuti, Tessuti di cellulosa, Industria cartaria, Industria chimica, Agricolo, Aereo, Riciclaggio e Ingegneria. I risultati di ICE Europe 2015 mostrano un aumento del 7% nel numero di visitatori e un aumento del 10% nel numero di espositori e di spazio espositivo: 7.040 visitatori provenienti da 71 nazioni e 439 espositori da 26 nazioni hanno partecipato alla precedente edizione della fiera.



ICE Europe 2017 Jubilee Awards

ICE Europe 2017 inizia, apre al primo giorno della fiera, con un pezzo forte del suo programma di eventi collaterali: la presentazione ufficiale dei Jubilee Awards di ICE Europe 2017 per miglior pratica, eccellenza, innovazione e risultati straordinari nell’Industria del Converting. Per celebrare la 10ª esposizione, gli organizzatori hanno dato il via ad una competizione online per premiare gli espositori di ICE Europe 2017 per i loro prodotti, servizi o soluzioni di produzione di carattere innovativo. Esperti appartenenti all’industria del converting potranno votare online i loro favoriti in ciascuna di queste quattro categorie: Industria 4.0, Green Technology, Soluzioni di Converting per Nuovi Materiali e anche Partnership Innovative. I quattro vincitori riceveranno i loro premi durante una cerimonia ufficiale presso la fiera ICE Europe.

Sede della Fiera ed evento in contemporanea CCE International 2017

ICE Europe 2017 si terrà nei padiglioni A5 e A6 del ben collegato Centro Fieristico di Monaco, accessibile dall’Ingresso Est. Una volta giunti in aeroporto, i visitatori potranno usare il regolare servizio di bus navetta, disponibile in ciascun giorno della fiera. Ancora una volta, l’esposizione si svolgerà in contemporanea con CCE International, la 3ª Fiera Internazionale per l’Industria del Cartone Ondulato e Teso, nei padiglioni B5 e B6. Esperti appartenenti a entrambi i settori lindustriali potranno scoprire tendenze per imballaggi sostenibili e trovare soluzioni lungo l’intera catena del valore, dai materiali grezzi alle tecniche di converting e rifinitura. La CCE International di quest’anno presenterà tecnologie all’avanguardia, sistemi di produzione e le più aggiornate soluzioni per la produzione e il converting di cartone ondulato e cartoncino, puntando l’attenzione in particolare su nuovi campi applicativi, nell’area della stampa e delle tecniche di finitura.



Informazioni utili

Novità nel 2017: Orari d’apertura prolungati a seguito della grande richiesta

In risposta alle molteplici richieste, registrate nel sondaggio dell’ultima fiera, ICE Europe 2017 offrirà orari d’apertura prolungati per i primi due giorni della fiera, 21 e 22 marzo, dalle 9.00 alle 18.00; gli orari di apertura di giovedì, 23 marzo, saranno invece dalle 9.00 alle 16.00.

Biglietti Online a prezzo conveniente a partire dalla metà di gennaio 2017

I biglietti per la fiera saranno disponibili tramite l’Online Ticket Shop su www.ice-x.com/europe a partire dalla metà di gennaio 2017, al prezzo di €22 per un biglietto giornaliero e di €32 per un biglietto valido 3 giorni – offrendo rispettivamente un risparmio del 25% e di oltre 30%, rispetto all’acquisto in fiera. Acquistare anticipatamente il biglietto e stamparlo da casa, consente anche un ingresso più rapido ai padiglioni della fiera, una volta giunti in loco. I biglietti sono validi sia per ICE Europe 2017 che per la fiera CCE International 2017, che si svolge in contemporanea.



Converter-flessibili-carta-cartone sarà presente in fiera presso lo stand in Hall A5, Stand 762