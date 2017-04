ICE Europe 2017 chiude con un aumento della partecipazione internazionale – Premiate le aziende innovative

La 10ª Fiera Internazionale del Converting, ICE Europe 2017, ha chiuso i battenti lo scorso 23 marzo, dopo tre giorni di buon fermento, con attività commerciali internazionali, reti di contatti e dimostrazioni dal vivo delle più aggiornate soluzioni per il converting. Per la prima volta, durante una cerimonia ufficiale di premiazione, sono stati assegnati dei premi per miglior pratica ed eccellenza tecnologica, a quattro aziende espositrici.

Ancora una volta, ICE Europe è riuscita a calamitare specialisti del converting di tutto il mondo. Ha partecipato alla fiera un totale di 6.850 visitatori da 68 nazioni. Con 429 espositori da 28 nazioni, che hanno occupato uno spazio espositivo netto di 11.000 m2, la ICE Europe di quest’anno è rimasta immutata, in quanto a dimensioni, rispetto all’edizione precedente. Il numero degli espositori e dei visitatori è rispettivamente diminuto, in modo marginale, del 2% rispetto all’evento record del 2015. Una prima analisi del feedback degli espositori dimostra che l’ampia maggioranza delle aziende partecipanti è stata molto soddisfatta dei risultati dell’esposizione di quest’anno. Le stesse aziende hanno lodato l’ottima qualità dei visitatori di settore e hanno registrato un vasto numero di contatti commerciali internazionali.

Con il suo elevato grado di partecipazione internazionale, la 10ª edizione della più importante fiera internazionale per il converting di carta, film e laminati ha costituito il riflesso dell’importanza di contatti d’affari globali per l’industria del converting: il 45% degli espositori e il 49% dei visitatori provenivano dall’esterno della Germania; un record assoluto nella partecipazione internazionale.

Le maggiori nazioni espositrici, dopo la Germania, sono state l’Italia, la Gran Bretagna, la Svizzera, gli Stati Uniti, la Francia e i Paesi Bassi. Le prime dieci nazioni visitatrici sono state la Germania, l’Italia, l’Austria, la Polonia, la Svizzera, la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna, la Repubblica Ceca e i Paesi Bassi.

La prima analisi dei visitatori evidenzia che i visitatori appartenevano soprattutto ai seguenti settori industriali: imballaggi, plastica, stampa, carta, ingegneria, tessile / non tessuti, chimico e automobilistico.

Quando è stato chiesto ai visitatori quali fossero le loro maggiori aree di interesse in fiera, gli stessi hanno indicato: rivestimento/laminatura, taglio/avvolgimento, accessori, materiali, controllo/prova e misurazione, stampa, finitura ed essiccazione/tempra.

ICE Europe 2017 Awa­­rds

Per celebrare la 10ª edizione di ICE Europe, l’azienda organizzatrice della fiera, Mack Brooks Exhibitions ha assegnato dei premi a quattro aziende espositrici, per miglior pratica, eccellenza, innovazione e risultati straordinari nell’industria del converting. Gli ICE Jubilee Awards sono stati presentati durante il primo giorno della fiera. I vincitori sonno stati scelti a seguito di una votazione online effettuata dalla comunità del converting, attraverso il sito web della fiera. Un totale di 39 inserzioni delle aziende partecipanti sono state prese in considerazione e circa 1.300 specialisti del converting hanno preso parte alla votazione online, selezionando i vincitori nelle quattro categorie premiate: Soluzioni di Converting per Nuovi Materiali, Industria 4.0, Green Technology e Partnership Innovative.

L’azienda vincitrice nella categoria ‘Soluzioni di Converting per Nuovi Materiali’ è stata Infiana Germany per i loro innovativi film distaccanti antistatici.

Le aziende che hanno partecipato nella categoria ‘Industria 4.0’ hanno sviluppato sistemi per processi digitalizzati di produzione nell’industria del converting. La vincitrice in questa categoria è stata Derichs GmbH per il suo nuovo sistema ED-1 che fornisce dati in tempo reale.

Nella categoria ‘Green Technology’, è stata premiata l’azienda Applied Materials Web Coating GmbH per la sua TopBeam platform, che usa evaporazione a fascio di elettroni e offre una soluzione per l’applicazione di rivestimenti trasparenti, con una migliorata prestazione della barriera, per una varietà di materiali di ossido.

Kampf Schneid- & Wickeltechnik’s Converting 4.0 network è stata selezionata per ricevere il premio nella categoria ‘Partnership Innovative’. La open Kampf Converting 4.0 network è stata presentata per la prima volta in assoluto presso ICE Europe 2017. Le aziende del gruppo iniziale di collegamento sono KAMPF, BST eltromat, Neuenhauser Vorwald, Paul&Co, Codecentric e XYQOM.

Durante la cerimonia di premiazione, Nicola Hamann, Amministratore Delegato di Mack Brooks Exhibitions, ha anche fornito un profilo della storia di ICE Europe: “La storia di ICE Europe è la storia del successo di un settore industriale e del suo evento chiave per l’industria. Disegnata per offrire ai fornitori di attrezzature per il converting una piattaforma specialistica, al di fuori delle più generiche esposizioni commerciali, la fiera è stata lanciata nel 1999 come un piccolo punto di incontro per l’industria del converting. Durante il corso degli anni, si è evoluta fino a diventare la più importante fiera internazionale per la conversione di materiali flessibili e nastriformi, quali carta, film, laminati e non tessuti,” ha affermato Nicola Hamann, nel suo discorso d’apertura per la cerimonia di premiazione.

“Negli ultimi due decenni, l’industria del converting si è fortemente sviluppata diventando un settore industrale high-tech, che punta su innovazione ed eccellenza. ICE Europe ha costituito continuamente il riflesso dell’evoluzione tecnologica del settore del converting ed è da tempo divenuta una sorta di barometro economico dell’industria. Oggi, ICE Europe è rinomata in tutto il mondo come punto d’incontro biennale, per scambi di esperienza, affari internazionali e innovazioni tecnologiche,” ha concluso Nicola Hamann.

Date della prossima fiera

La maggioranza degli espositori di quest’anno ha già affermato, in fiera, che intende esporre di nuovo alla prossima Fiera Internazionale del Converting, a Monaco. ICE Europe 2019 avrà luogo dal 12 al 14 marzo 2019, presso il Centro Fieristico di Monaco.

La prossima esposizione della serie di eventi ICE, dedicati all’industria del Coverting, sarà ICE USA, che si svolgerà dal 25 al 27 aprile 2017 a Orlando, Florida. Il prossimo anno, Mack Brooks Exhibitions organizzerà ICE South East Asia, dal 5 al 7 settembre 2018, a Bangkok, Thailandia.