I fustellifici italiani in visita alla sede di Cito

Alcuni produttori italiani di fustelle hanno visitato il Centro DFG della società CITO-SYSTEM GmbH a Schwaig dal 31 marzo al 2 aprile 2017. I rappresentanti di Fustellificio Cozza, SystemBox, Fustellificio Riviera, Tecnosteel, Fusteltecnica sono stati accolti dall’amministratore delegato di CITO, Jürgen Marien, che ha presentato ai suoi ospiti la società, e la filosofia che la anima, attivando in questo modo una discussione molto vivace e interessante su materiali per espulsione e vari concetti relativi ai filetti separatori di taglio.

I visitatori sono stati particolarmente colpiti dal fatto che CITO non ha solo sviluppato nuove teorie, ma è anche in grado di testarle nel suo centro tecnologico e di sviluppare i relativi prodotti. Ovviamente ai visitatori italiani è stata data la possibilità di visitare gli impianti di produzione e anche il laboratorio di qualità.

Non potevano inoltre mancare le attività collaterali che hanno visto gli ospiti di Cito protagonisti in un tour dello stadio con visione della partita dell’FC Norimberga, mentre la domenica è stata organizzata una visita guidata della città in lingua italiana.

“Ho scoperto molte opportunità da sviluppare con CITO e non vedo l’ora di iniziare una intensa collaborazione con loro”, ha dichiarato Artur Jalba del Fustellificio Cozza.