I.E.S. presenta ad Ice Europe i nuovi anelli a sfere “Surf II” – Hall A5 Stand 1044

L’ultima versione degli anelli a sfere SURF II in mostra in occasione dell’importante fiera di settore ICE 2017, sviluppati dall’azienda di San Giuliano Milanese e da oggi disponibili per anime da 3” e 6”, rende gli alberi frizionati I.E.S. ancora più pratici da usare.

Grazie al loro design innovativo e alle caratteristiche tecniche esclusive (Patent Pending) facilitano il lavoro dell’operatore riducendo il fermo macchina e sveltendo le operazioni di carico anime e scarico bobine.

L’operatore non deve più svolgere alcuna preparazione dell’albero ma può iniziare subito il lavoro.

Gli anelli sono sempre in posizione di riposo e non è necessario toccarli perché le anime si fissano da sole per effetto del tiro che interviene non appena si avvia l’avvolgimento. Le sfere espandono automaticamente con la rotazione dell’albero e rimangono in continuo contatto con l’anima per l’intera durata del riavvolgimento. Basta caricare le anime sull’albero e iniziare a riavvolgere. Con i nuovi anelli SURF II le bobine si sganciano automaticamente senza l’intervento dell’operatore. Le bobine finite si possono sfilare senza fare contro ruotare l’albero e senza danneggiare l’interno delle anime. Gli anelli SURF sono gli unici anelli veramente UNIVERSALI che si possono impiegare su tutte le taglierine ribobinartici bialbero e a torretta. La doppia corona di sfere in acciaio, sfalsate o parallele, blocca perfettamente sia anime in cartone che di plastica.I materiali impiegati per la loro costruzione sono di ottima qualità e i trattamenti protettivi rendono l’anello SURF un prodotto affidabile e duraturo nel tempo.