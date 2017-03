I clienti Asahi fanno il pieno alle premiazioni dell’associazione tecnica flessografica del Sudafrica

I giudici apprezzano la messa a registro precisa, l’ottima combinazione di fondi pieni e retini sulla stessa lastra e molto altro ancora

Asahi Photoproducts ha annunciato con piacere e un pizzico di orgoglio che i suoi clienti si sono aggiudicati un totale di 24 premi, tra cui otto nella categoria Gold, alle premiazioni 2016 dell’associazione tecnica flessografica del Sudafrica (FTASA).

I FTASA Print Excellence Awards si tengono in Sudafrica dal 1997, prima sotto il patrocinio dell’FTASA Print Excellence Awards, poi come evento indipendente. Il concorso è incentrato sulla qualità di stampa, non sull’innovazione, il design o la tecnica utilizzata, ma si riconosce l’importanza dell’abilità dello stampatore. La giuria per questo concorso si attiene a standard estremamente elevati.

“Siamo stati molto soddisfatti delle prestazioni dei nostri clienti in questo prestigioso concorso e ci congratuliamo con loro” ha affermato Dieter Niederstadt, technical marketing manager di Asahi Photoproducts. “Un commento che la giuria ha riservato a molti clienti Asahi premiati riguarda l’esatta messa a registro ottenuta con le lastre Asahi, nonché l’ottima copertura di inchiostro per fondi pieni e i finissimi punti di alte luci. In molti casi è stata anche menzionata la capacità di ottenere punti fini in combinazione con fondi pieni e mezzitoni sulla stessa lastra. Tutto ciò conferma e premia gli sforzi fatti da Asahi per introdurre sul mercato delle lastre flessografiche in grado di offrire prestazioni al top.”

Degno di particolare nota è l’eccellente risultato di Golden Era Printers e la sua Flexo Division: ben 12 riconoscimenti, tra cui quattro premi Gold, per New Era Labels e New Era Packaging. Golden Era Printers ha realizzato tutte le lastre nei propri laboratori, utilizzando diverse lastre Asahi, a dimostrazione del valore e della varietà della linea di prodotti Asahi per la produzione di un’ampia gamma di applicazioni di qualità. Tra questi le lastre flessografiche Asahi TOP, DSH e DSE.

Altri clienti Asahi vincitori:

Taurus Packaging, con quattro premi. Le lastre utilizzate, prodotte da Polyflex, includono Asahi TOP e DSF.

Constantia Afripack DLC, che, con il suo imballaggio flessibile per il cioccolato bianco Symphony Hazelnut di Tiger Brands, ha ottenuto un premio Silver utilizzando lastre Asahi TOP prodotte da Polyflex.

DCB Plastics si è aggiudicata un premio Gold con l’imballaggio flessibile per Bob Martin Complete Condition Meaty Chunks Lamb Flavor (cibo per cani, 1,75 kg), utilizzando lastre Asahi TOP prodotte da Polyflex. Assegnando il premio, la giuria ha commentato “questo lavoro lascia ben poco spazio agli errori”. L’azienda ha inoltre ricevuto un premio Silver per la confezione da 8 kg dello stesso alimento per cani.

ITB Manufacturing è stata insignita di tre premi, due Gold e uno Silver. L’azienda ha utilizzato lastre Asahi TOP realizzate da Polyflex.

Flexible Packaging Converters ha usato lastre Asahi TOP prodotte da Polyflex per ottenere un premio Bronze.

Amcor Flexibles si è aggiudicata un premio Gold con il suo imballaggio flessibile per il latte intero in polvere istantaneo Spar realizzato con lastre Asahi TOP fornite da Polygraphics.

“Gli eccezionali risultati conseguiti da queste aziende dimostrano che la stampa flessografica è in piena forma e continua ad evolversi. Siamo fieri dell’ottimo lavoro che svolgono e lieti di poter contribuire al loro successo” ha commentato Sachin Sukhlal, technical sales manager di Decoflex in Sudafrica, uno dei distributori Asahi di maggiore successo. “Man mano che gli imballaggi si fanno sempre più complessi e ricchi di elementi grafici, la capacità di garantire una messa a registro perfetta e alte luci bianche nitide, insieme a una buona densità e copertura di inchiostro nei fondi pieni, è cruciale. Inoltre le lastre Asahi sono uniche nella loro capacità di produrre una combinazione di punti fini, fondi pieni e mezzitoni in una sola lastra. Tutto ciò si traduce in qualità flessografica superiore e ottimizzazione dell’efficienza complessiva delle apparecchiature, accelerando i cicli produttivi e la redditività.

Le lastre flessografiche lavabili con solvente AFP-TOP di Asahi presentano un design unico che garantisce la massima qualità di stampa con il minimo tempo di inattività della macchina da stampa. La loro tecnologia Pinning Technology For Clean Transfer assicura prestazioni di stampa eccellenti e incrementa la redditività della macchina da stampa. Le lastre flessografiche AFP-TOP di Asahi sono state utilizzate in 18 delle 24 applicazioni premiate.

I dettagli della Pinning Technology for Clean Transfer

Tecnologia comune a molte lastre Asahi, la Pinning Technology for Clean Transfer consente un trasferimento pulito dell’inchiostro e ne evita l’accumulo sulle superfici e sui bordi della lastra. Ciò si traduce in meno fermi macchina per la pulizia, in tempi di inattività ridotti e in sensibili miglioramenti della qualità.

La Pinning Technology for Clean Transfer consente di utilizzare una pressione di stampa molto leggera. Utilizza una bassa tensione superficiale per la lastra, resa possibile da una chimica dei polimeri appositamente sviluppata da Asahi. L’inchiostro crea un globulo, con un ampio angolo di contatto e un elevato punto di contatto. Ne risulta un trasferimento dell’inchiostro più pulito e più omogeneo da lastra a supporto di stampa, consentendo agli stampatori flessografici di soddisfare le richieste di qualità sempre maggiori dei loro clienti.