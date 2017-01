hubergroup sviluppa una serie d’inchiostro da stampa offset a foglio per la produzione industriale di imballaggi alimentari

La richiesta di stampa di imballaggi alimentari è in costante crescita. Stampe di grande formato prodotte ad alte velocità, supporti sempre più critici e una grande consapevolezza della qualità e della sicurezza necessitano di sistemi di inchiostro da stampa speciali. In tale contesto, il produttore d’inchiostri da stampa hubergroup sta sostituendo la sua comprovata serie NATURA GA con la sua ultima serie MGA NATURA a partire dal 1° Febbraio 2017. Questa nuova serie si distingue per le sue prestazioni in macchina notevolmente migliorate e soddisfa tutte le esigenze dei principali produttori di alimenti. E’ particolarmente adatta per la produzione di imballaggi alimentari con elevate caratteristiche organolettiche, soprattutto quando è richiesto un rapido passaggio alle lavorazioni di finitura post-stampa.

Tutti i componenti nella formulazione vengono valutati ed il processo di produzione è soggetto a verifiche e controlli accurati, il che significa che MGA NATURA contiene solo sostanze che non migrano o che sono state valutate per il contatto alimentare. Le specifiche e rigorose linee guida MGA di hubergroup garantiscono che l’inchiostro sia prodotto in conformità alle norme (GMP) di buone prassi di fabbricazione, tenendo conto di tutti i requisiti riguardanti la stampa di imballaggi alimentari. Tale speciale garanzia MGA fornita da hubergroup, in futuro verrà applicata a tutti i sistemi di inchiostro per la stampa di imballaggi alimentari. Ai brand owner e agli stampatori sarà perciò assicurato che nessuna impurità o sostanza indesiderata venga introdotta nel processo di produzione.

MGA NATURA sarà disponibile come inchiostri di quadricromia, inchiostri al campione in linea con le classiche guide colore così come i cosiddetti colori corporate (corporate design colours).