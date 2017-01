Honegger lancia Anyplan, la App di business matching per tutte le fiere nel mondo

AnyPlan è la nuova applicazione che permette di organizzare al meglio gli appuntamenti in tutte le fiere e settori del mondo, sia per espositori che per visitatori.

L’applicazione è stata progettata e realizzata da Honegger: forte dell’esperienza e del know-how acquisiti in oltre 45 anni di attività nell’ambito del marketing fieristico, oltre che nella promozione ed organizzazione di fiere multisettoriali in tutto il mondo, l’azienda ha individuato in AnyPlan uno strumento unico che consente agli utenti di creare il proprio programma personalizzato di fiere ed eventi. Con questa app è così possibile razionalizzare il proprio tempo mentre si pianificano gli incontri, siano essi individuali o di gruppo, tramite una condivisione di disponibilità in agenda.

L’utente può condividere in un solo click la sua disponibilità in agenda con tutti gli altri utenti già registrati in app alla fiera di interesse, ma anche con i propri clienti, selezionandoli direttamente tramite app dalla rubrica dei propri contatti email già registrati sul telefono. Così facendo, i destinatari interessati possono confermare, ciascuno in base alla propria disponibilità, un giorno e un orario, che viene visualizzato direttamente in app nell’agenda del mittente. Attraverso AnyPlan il tempo per il business viene ottimizzato al massimo: la funzione “crea un appuntamento personalizzato” consente inoltre agli utenti di estendere inviti per un giorno e una fascia oraria specifica, così da riempire anche gli slot rimasti liberi in agenda, dopo aver accettato le conferme di appuntamento degli invitati con cui era stata precedentemente condivisa la propria disponibilità.

AnyPlan comprende oggi un database di oltre 4.000 fiere nel mondo suddivise per settori merceologici. Attualmente disponibile in sei lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese), presto sarà scaricabile anche nelle versioni in arabo, cinese e russo.

Al seguente sito web è disponibile un’anteprima dell’app: www.getanyplan.com

AnyPlan è scaricabile dagli store per dispositivi Apple e Android.