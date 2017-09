Gruppo Cordenons protagoniste di Packaging Innovations e Luxury Packaging London

Reef, la nuova creative paper della serie Luxury & Touch di Gruppo Cordenons, regala un prolungamento dell’estate ai visitatori di Packaging Innovations e Luxury Packaging, che si svolge all’Olympia di Londra il 13 e 14 settembre. Dopo il suo debutto a Milano lo scorso maggio, Reef porta anche nei padiglioni della kermesse londinese la sua affascinante atmosfera esotica offrendo una paper experience multisensoriale. Ispirata alla barriera corallina, la sua texture evoca sabbie finissime, rocce vive e pesci variopinti offrendo ai progetti grafici e al packaging una combinazione tra stile e un coinvolgente effetto tattile.

Adatta a ogni tipo di tecnologia di stampa e alle più ricercate nobilitazioni, la gamma Reef è proposta in quattro colori ispirati ai tesori dei mari tropicali: Bianco come una spiaggia incontaminata, Rosso dell’intensa emozione dei coralli, Blue delle acque più profonde e Nero come un tuffo negli abissi inesplorati. Reef è disponibile nelle due grammature Leggera da 120 g/m2 e Pesante da 330 g/m2.

Accanto alla new entry nella gamma delle proprie carte creative, Gruppo Cordenons propone, per la prima volta a Packaging Innovation, LeatherLike la creative paper dal look and feel della vera pelle. Questa carta della serie Boutique dà un tocco di classe a shopper, astucci e cataloghi combinando l’eleganza dei prodotti made in Italy di alta gamma al valore aggiunto delle caratteristiche di eco sostenibilità. Disponibile nei colori Black, Brown e White, LeatherLike è arricchita da quattro differenti goffrature: Classic, Ethnic, Minimal e Vintage incontrando così le esigenze creative dei diversi settori del lusso.

“La nostra partecipazione alla prossima edizione di Packaging Innovations e Luxury Packaging di Londra si riconferma all’insegna dell’innovazione. – afferma Katia Tedeschi, Direttore Marketing Gruppo Cordenons – Come nel nostro stile, oltre a presentare le ultime novità di prodotto accanto alla nostra gamma completa di creative paper, parteciperemo al Packaging Innovation Award con un’applicazione originale realizzata con le nostre carte. Flatty, il case extra sottile per prodotti cosmetici, progettato e realizzato da Mktg Industry, è in finale per la categoria Luxury Cosmetics Pack. A rendere preziosa e di tendenza la limited edition di questo packaging due nostri prodotti best-in-class, Stardream, con il suo effetto metalizzato e perlescente, e SO…SILK, caratterizzata dal tatto della seta e dai colori iridescenti ”.

Gruppo Cordenons vi aspetta a Packaging Innovation – Olympia Londra, 13 e 14 settembre 2017 – stand G28