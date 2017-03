Grafikontrol: converting e packaging alla base di una forte crescita tecnologica e commerciale

Grafikontrol, da oltre quarant’anni presente nel settore grafico, si è sempre distinta per il suo impegno nello sviluppo dei sistemi di controllo industriali. Presente in tutto il mondo sia nei mercati dell’editoria che in quelli del converting, l’azienda ha rilevato nell’ultimo anno un significativo incremento di attività, soprattutto nel comparto del converting e del packaging, registrando un +14% di aumento di fatturato. Alla crescita commerciale si è affiancata la crescita tecnologica, fattori che la rendono leader indiscusso del settore.

Grafikontrol si propone come fornitore ad ampio raggio che combina prodotti ad elevate prestazioni con servizi d’eccellenza e ha raggruppato i propri prodotti sotto la piattaforma TQC-360°, per esplicitare questo concetto. I prodotti Grafikontrol si integrano in qualsiasi processo di stampa e dispongono di una struttura modulare che consente di iniziare con una configurazione base e implementarla in qualsiasi momento, garantendo il miglioramento della qualità di stampa, abbattendo i tempi morti e riducendo al minimo gli scarti.

Nel nuovo centro demo della sede milanese, Grafikontrol ha installato una revisionatrice bidirezionale in grado di svolgere e riavvolgere le bobine fino a 400 metri al minuto, sulla quale sono installati i sistemi LYNEX per l’ispezione al 100%, la telecamera mobile MATRIX, lo spettrofotometro in linea CHROMALAB e l’innovativo PROCHECK per la tracciatura dei difetti. Grazie a questo sistema è possibile far toccare con mano ai clienti i vantaggi di dotarsi di soluzioni per il controllo della qualità in stampa.

