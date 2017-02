Grafiche Omnia investe in un’accoppiatrice Lamina FA 1116 per crescere nella cartotecnica

Grafiche Omnia s.r.l., storica azienda grafica-cartotecnica milanese, fondata nel 1929 e rilevata nel 1980 dall’attuale titolare, Vasco Casini, è da sempre all’avanguardia in tema di investimenti in tecnologie produttive innovative per realizzare prodotti di altissima qualità. Nella sede di Cologno Monzese (Mi), dove l’azienda è presente con 6 capannoni per un totale di 7000 mq oltre agli uffici direzionali e commerciali sono presenti i reparti produttivi di prestampa, stampa offset e digitale,legatoria e cartotecnica per un totale di 60 collaboratori e un parco macchine che a oggi conta circa un centinaio di unità.

L’azienda serve prevalentemente clienti che appartengono al settore della moda e, lavorando con brand internazionali, l’area d’affari tocca i maggiori paesi del mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, dalla Russia agli Emirati Arabi. L’azienda è a conduzione familiare e oltre a Vasco Casini, vi lavorano la moglie Lyda e i figli Francesco e Federico.

La forza di Grafiche Omnia è la capacità di realizzare prodotti di alta qualità, mantenendo tutte le fasi di lavorazione interne. Questo permette un controllo del prodotto a livello qualitativo e un’ottimizzazione dei costi.

MilanoCartonBox è il nome della divisone di cartotecnica facente parte di Grafiche Omnia che recentemente si è resa protagonista di notevoli investimenti, ampliando la superficie di 2000 metri quadrati e investendo in macchine automatiche per la produzione di scatole rivestite, una linea automatica per la produzione di shopping bag di alta qualità e un’accoppiatrice dell’azienda svedese Lamina, rappresentata in Italia da Alessandro Bardes.

La macchina scelta da Grafiche Omnia è il modello FA 1116 ad alta pila con tappeto e raccolta automatica. Fornita di serie con l’impianto di incollatura a freddo, su precisa richiesta di Grafiche Omnia, l’accoppiatrice è stata dotata anche del dispositivo per l’utilizzo della colla a caldo. Come per tutti i modelli di accoppiatrici Lamina è garantito il registro perfetto in pinza e squadra così come la geometria dei rulli che permettono la spalmatura di un velo di colla sottile e uniforme su tutta la superficie del foglio.

Questo permette di ottenere eccellenti risultati in termini di prodotto finito anche su grammature basse dei fogli di supporto e accoppiamento.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa installazione, in quanto Grafiche Omnia opera nel mercato dell’altissima qualità, di conseguenza tutti gli impianti produttivi devono garantire sempre il massimo, sia da un punto di vista produttivo che qualitativo. Inoltre la richiesta del dispositivo di colla a caldo rende questa installazione unica nel suo genere, poiché non sono molte le aziende che la richiedono”, dice Alessandro Bardes . Oltre alla tradizionale ampia gamma di prodotti che Lamina riesce ad accoppiare (fogli di supporto da 250 g/mq fino ai 10 mm di spessore, onda nuda compresa, e fogli superiori dai 100 g/mq a salire), è possibile utilizzare anche la colla a base animale (qui se togli animale bisogna comunque definirla e la colla a base animale si può chiamare anche naturale/organica, così ho tradotto in inglese): queste caratteristiche rendono questa macchina adatta a tutta la gamma di lavori di accoppiatura, in particolare quando si richiede un’eccellente qualità del prodotto finito.

La gamma delle macchine Lamina, dalla versione semi automatica fino alle linee totalmente automatiche complete di tappeto, volta pila e raccolta non stop, permette di soddisfare le piccole medie o grandi tirature, sempre garantendo lo stesso risultato finale in termini di qualità del foglio accoppiato.

Particolare interesse sta suscitando il modello FAS EDGE che combina la possibilità di lavorare a registro preciso oppure, senza aggiustamenti particolari, di produrre a maggiore velocità (fino a 8.000 fogli ora) controllando la sporgenza del foglio superiore rispetto al supporto.