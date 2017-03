Grafiche Amadeo raddoppia: installata la seconda Omet X2 370 8 colori

Era l’inizio del 2014 quando OMET consegnava a Grafiche Amadeo la prima linea X2 370 6 colori UV con lamina freddo. L’azienda ligure aveva deciso di entrare nel settore delle etichette adesive in bobina: molto conosciuta e nota come tipografia di primo livello nel settore della stampa in piano, voleva diversificare l’offerta puntando sul settore dell’adesivo in bobina. Per questo aveva scelto come partner OMET.

Le Grafiche Amadeo avevano ragione: dopo una partenza molto ponderata – del resto non potevano rischiare di intaccare l’ottima reputazione che già li caratterizzava sul mercato della stampa in piano offset, dove erano noti per la costante ricerca della perfezione – verso la fine del 2014 anche il progetto nella stampa flexo in bobina cominciava a dare risultati incoraggianti.

All’inizio del 2015 la richiesta di etichette stampate, sempre più apprezzate dal mercato, era aumentata quasi a dismisura. Nel 2016 una crescita ulteriore convinceva la proprietà delle Grafiche Amadeo a valutare l’acquisto di una seconda linea. Detto, fatto: in un attimo viene raggiunta un’intesa e stipulato il contratto. La conoscenza e la stima reciproca tra le persone coinvolte agevola la trattativa che viene conclusa in un ottimo ristorante di pesce a Imperia, sulla costa ligure.

Proprio di questi giorni è stato effettuato il collaudo della macchina presso gli stabilimenti di Grafiche Amadeo: la nuova linea X2 370 a 8 colori flexo UV – doppia fustella, doppia lamina a freddo, stampa su adesivo (delam-relam) e stampa su retro, con altre soluzioni tecniche molto innovative e molto di nicchia – permetterà al cliente di distinguersi ulteriormente nello scenario delle etichette adesive.

Come di consuetudine, al termine dell’installazione non è potuto mancare il tradizionale “varo” della linea che le Grafiche Amadeo amano fare con tutte le loro maestranze.