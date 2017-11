Gamma Pack: 1° premio ai BestInFlexo nella categoria “Film banda larga”

Da sempre presente fra le aziende partecipanti al BestInFlexo, Gamma Pack dopo aver sfiorato la vittoria in diverse occasioni, si è finalmente aggiudicata la prima posizione all’ultima edizione del concorso che premia le eccellenze di stampa flessografica del nostro mercato.

Questa la motivazione della vittoria del primo premio nella categoria Film Banda Larga:

“Per la pulizia e nitidezza dell’immagine, l’ottimo bilanciamento cromatico, l’elevato livello nei pieni e l’uniformità della densità. Registro eccellente.”

Grazie al premio ricevuto Gamma Pack parteciperà di diritto al concorso che si terrà a maggio 2018 “FTA EUROPE DIAMOND AWARDS” organizzato a livello europeo da FTA EUROPE (Associazione Flessografica Europea costituita da Benelux, Danimarca,Francia, Gran Bretagna, Italia e Spagna).

“Questo riconoscimento ci riempie di gioia perché testimonia il grande lavoro che da anni il nostro team di stampatori, capitanato da Michele Carpanese, sta portando avanti in collaborazione con il nostro studio grafico interno, con consulenti e fornitori.

La ricerca di sempre maggior definizione e perfezione con la tecnica della stampa flessografica ci permette di competere con le ottime performances della stampa in rotocalco e di sfruttare a pieno i grandi vantaggi di flessibilità ed economicità che la flessografia garantisce.

Continueremo a lavorare ispirandoci alla perfezione della stampa perché sappiamo che solo così potremo aiutare i nostri clienti ad affermare la loro immagine, il loro marchio ed i loro stessi Valori. Tante aziende di punta ci stanno affidando i loro packaging e questo, unito al premio appena ricevuto, è per noi grande testimonianza di stima. Ne andiamo veramente fieri!”, afferma Vittorio Grossi presidente di Gamma Pack.

Ecco il video della premiazione https://youtu.be/x-9rF4a_A9I

Gamma Pack SpA opera dal 1976 nel settore degli imballaggi flessibili a barriera destinati prevalentemente all’industria alimentare. La sua esperienza quarantennale nel settore degli imballaggi, garantisce al cliente l’assistenza e la preparazione tecnica necessari per confezionare con successo una gamma ampissima di prodotti, non solo alimentari.

I prodotti:

· Buste per confezionamento in sottovuoto e in atmosfera modificata, neutre e stampate;

· Buste per confezionamento in sottovuoto con macchine ad aspirazione esterna;

· Films flessibili a 11 strati per termoformatura.

· Film flessibili a barriera ai gas, neutri e stampati per applicazione flow pack, macchine verticali, top per macchine

termoformatrici e termosigillatrici