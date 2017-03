FTA Europe lancia il progetto delle guide tecniche per la flessografia

FTA Europe, l’associazione europea per lo sviluppo della flessografia all’interno della quale è presente anche ATIF sta lanciando il progetto per la realizzazione di guide tecniche dedicate alla flexo.

Per portare a buon fine questo progetto è necessario sia un supporto finanziario che tecnico da parte delle aziende, che decidendo di supportare l’iniziativa avranno anche la possibilità di contribuire sotto il profilo tecnico tramite meeting regolari via web oltre ad alcuni incontri vis-a-vis. Le aziende che manifesteranno il loro interesse saranno chiamate a garantire sia il supporto finanziario che quello tecnico.

Inoltre sono previsti altri benefici per le aziende aderenti, tra cui contribuire attivamente alla redazione finale delle linee guida, essere menzionati tra i contributori del progetto. Hanno già aderito al progetto: Uteco, I&C, Lohmann, Asahi, Esko, Praxair. Il Progetto si svilupperà in 2 anni, con la redazione di una guida tecnica per anno.

Buone ragioni e vantaggi per diventare sostenitore del progetto:

le guide intersettoriali riducono i costi/le risorse per una singola impresa, evitando duplicazioni, e semplificando la formazione e la supervisione;

le guide saranno disponibili in più lingue (a seconda della raccolta fondi totale);

le guide posizionano una società di supporto come un leader del settore; fornendo comunicazione ad alto valore a basso costo;

le aziende sostenitrici contribuiscono a stabilire procedure operative internazionali de facto;

le aziende sostenitrici offrono una migliore comunicazione con i clienti per migliorare reciprocamente le prestazioni

Gli argomenti per le prime due guide sono i seguenti:

Guida 1: Manutenzione e analisi della stampa

Pre-condizioni per la qualità e la stabilità del processo

le forme di prova per valutare le prestazioni meccaniche della macchina da stampa

mantenimento della produttività

cilindri anilox e tecniche di pulizia

stoccaggio dei materiali di consumo

Energia e considerazioni ambientali

Guida 2: Costanza e uniformità cromatica

Il raggiungimento di un colore costante e definito è la chiave per la riduzione degli scarti, il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali.

produzione costante di uno stesso prodotto in più siti produttivi

comprensione degli aspetti chiave di sistemi diversi

gamma cromatica estesa / palette fissa di colori

configurazioni macchina adattate

metodi di incisione e tipi di lastra

dispositivi di misura e controllo di qualità

La guida 2 dovrebbe includere una stampa di prova in almeno 2 siti con analisi comparativa per dimostrare i vantaggi delle buone pratiche. Gli stampatori e i fornitori che partecipano dovranno fornire i loro servizi e materiali gratuitamente. Sarà necessaria la pianificazione durante il primo anno per garantire il successo e la consegna puntuale.

Le iscrizioni per aderire al progetto ancora sono aperte.

Per informazioni: info@fta-europe.eu , lconti@fta-europe.eu

Sito web : http://www.fta-europe.eu/