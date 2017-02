Friese cresce anche sul mercato italiano e chiude il 2016 a +30%

La società tedesca FRIESE GmbH con sede e stabilimento produttivo a Mupperg, nello stato confederato della Turingia, ricopre ormai da diverso tempo un ruolo di assoluta rilevanza nel settore della produzione di cilindri ondulatori per tutte le tipologie di macchine presenti nel mercato mondiale.

Le diverse centinaia di coppie di cilindri ondulatori prodotte annualmente vengono esportate in più di 70 paesi nel mondo. La tecnologia costruttiva dei cilindri ondulatori Friese e la qualità intrinseca del prodotto sono i fattori chiave che hanno determinato il successo globale del brand tedesco. Ogni cilindro è infatti costruito “su misura” in base alle specifiche esigenze del cliente prendendo in considerazione tre concetti fondamentali atti alla migliore produttività del cilindro: profilo d’onda, rivestimento superficiale e riscaldamento.

In un’ottica di espansione territoriale e con lo scopo di consolidare il già florido mercato locale, nel Settembre 2015 la Friese ha affidato la gestione delle vendite e l’assistenza dei clienti Italiani a Paolo Lobasso il quale opera su tutta la penisola con la funzione di Area Sales Manager.Il territorio italiano ha sempre rappresentato per la Friese un marker importante nella valutazione del mercato in generale. Difatti, parallelamente alla forte crescita delle vendite in tutto il mondo, la società ha registrato in Italia nel 2016 un incremento del fatturato di più del 30% rispetto alla media degli anni precedenti.