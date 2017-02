Focus sul Tape Plate Mounting Machine (TPMM) all’open house BiesSse

Ė stata un open house che ha messo al centro l’innovazione e la tecnologia quella organizzata a fine 2016 da BiesSse. Clienti, stakeholder e media da diversi Paesi nel mondo sono arrivati nella sede di Sedriano per scoprire con i propri occhi i vantaggi del TPMM (Tape and Plate Mounting Machine), una macchina unica e innovativa, capace di guidare il processo di pre-stampa alla massima efficienza.

Dopo una rapida panoramica del gruppo BiesSse e delle diverse soluzioni integrate che propone, i partecipanti hanno avuto modo di visitare lo stabilimento produttivo di BiesSse Tape ripercorrendo le fasi del processo di realizzazione dei nastri adesivi, dall’arrivo delle materie prime in magazzino, passando per i reparti di spalmatura e taglio, fino alla preparazione del prodotto finito per la spedizione.

Il programma delle due giornate si è poi focalizzato sul suo grande protagonista, il TPMM. Una volta illustrate le criticità del tradizionale processo di montaggio e le numerose soluzioni e funzionalità proposte, si è passati alla dimostrazione pratica della macchina. I quattro cicli di montaggio realizzati ricreando diverse casistiche tipiche di un reparto produttivo (montaggio su sleeve di diverse misure, applicazione di nastri biadesivi di lunghezze differenti, posizionamento non corretto o rovesciato del fotopolimero) hanno impressionato i presenti per la notevole portata innovativa del macchinario, completamente progettato e realizzato in-house dai nostri tecnici e ingegneri. In particolar modo è stata apprezzata l’elevata automazione e la precisione del montaggio, il ridotto tempo-ciclo, oltre alla flessibilità e ripetibilità del processo.

TPMM, che sta per Tape and Plate Mounting Machine, consente di portare il processo di prestampa flessografica alla massima efficienza, grazie a montaggi precisi e ripetibili, riducendo gli sprechi in un’ottica di lean manufacturing. La soluzione è frutto di tre anni di intenso lavoro di ricerca e sviluppo, che si sono concretizzati con l’introduzione sul mercato di questo innovativo sistema, che vuole rispondere alle sfide poste agli operatori del settore della stampa flessografica, sempre più protagonista nel settore della stampa.

Al termine della giornata è stata presentata una case history semplificata per il calcolo del “payback period” del TPMM a seconda dei volumi e della tipologia del materiale da stampare. BiesSse ha sviluppato un programma di simulazione nel quale possono essere inseriti i dati effettivi di ogni azienda, sulla base dei quali effettuare il calcolo specifico e teniamo ad invitare tutti coloro che manifestano interesse ad approfondire l’argomento a fissare degli incontri ad hoc.