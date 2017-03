Flexostudio sceglie Flenex by FujiFilm

Una scelta strategica che sta cambiando l’approccio al mercato della stampa flessografica industriale è quella di FLEXOSTUDIO, realtà operante a Prato, nata nel 2006 dall’esperienza di Denny Loi e Fiorenzo Fenu, riconosciuti professionisti nel mondo della stampa con una importante e decennale esperienza nella produzione di impianti flessografici per imballaggio flessibile. L’innovazione introdotta da FLEXOSTUDIO si chiama FLENEX FW, un innovativo polimero flessografico con sviluppo ad acqua (water washable) destinato a riproduzioni di altissima qualità e compatibile con i principali inchiostri utilizzati nella stampa flessografica (UV, solvente e acqua). FLENEX FW costituisce il nucleo di una soluzione completa per la stampa di imballaggi, firmata FUJIFILM.

“Flexostudio ha una mission ben precisa” dichiara Fiorenzo Fenu, titolare di Flexostudio e precedentemente responsabile di produzione nell’ambito di importanti aziende flexo “garantire il servizio più efficace ai clienti, offrendo le tecnologie più avanzate presenti sul mercato. Per questo motivo, quando abbiamo testato il fotopolimero Flenex FW di Fujifilm non abbiamo avuto dubbi e lo abbiamo immediatamente adottato. I risultati che stiamo ottenendo sono straordinari perché hanno migliorato tutti gli indicatori di performance della nostra produzione”.

Il mercato di riferimento di Flexostudio richiede eccellenza nella resa, massima flessibilità, rispetto delle tempistiche. L’azienda opera nel campo shrink sleeves, flexible packaging film, strip laminates e labels su banda larga e stretta. Nella nuova sede produttiva totalmente dedicata alla realizzazione di matrici flessografiche, FLEXOSTUDIO ha ampliato il proprio installato ESKO introducendo nuove postazioni ART-PRO e un nuovo CDI 4835 ad alta produttività

Il polimero Flenex FW è stato immediatamente linearizzato per integrarsi nel ciclo produttivo apportando da subito eccellenti risultati di stampa.

“La nostra attenzione alle tematiche di sostenibilità ha trovato in questo prodotto una risposta straordinaria il polimero si sviluppa esclusivamente grazie all’azione combinata di spazzole rotanti, e di un bagno detergente (acqua + finish.). In meno di 40 minuti si completa il ciclo di produzione (dall’esposizione all’asciugatura) con sensibile risparmio energetico. Siamo estremamente soddisfatti dell’adozione di Flenex FW, un prodotto in grado di soddisfare le richieste dei nostri clienti più esigenti e di un mercato sempre più green oriented” Conclude Fenu.

“FlexoStudio è la prima azienda in Italia ad installare il sistema Flenex FW, ma già altri clienti stanno introducendo le lastre polimeriche a sviluppo ad acqua Fujifilm” conclude Andrea Basso, Sales Manager Graphic Arts Fujifilm Italia: “Fujifilm, in partnership con Claudio Giacomelli di Synergic Solution, ha messo a disposizione il proprio know how e la propria tecnologia per porre una pietra angolare nello sviluppo di questo mercato, sempre più orientato alla qualità e alla sostenibilità ambientale. Crediamo nella superiorità del sistema Flenex FW e nella sua potenzialità di sviluppo all’interno del mercato italiano”.