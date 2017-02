Fefco nomina il nuovo direttore Mercato & Ambiente

FEFCO, l’Associazione europea del cartone ondulato, ha nominato Thomas Maiwald come Direttore Mercato & Ambiente.

Maiwald, 44 anni, è ingegnere in tecnologia alimentare, dal 2008 al 2016 ha ricoperto diverse posizioni all’interno del Gruppo Metro, prima come responsabile della qualità e poi come responsabile del brand sugli imballaggi per varie linee di vendita. Il suo focus principale è stata l’integrazione del know-how relativo agli imballaggi, agli imballaggi pronti per lo scaffale (Shelf Ready Packaging) e ai requisiti degli standard del marchio. La sua conoscenza della catena di fornitura e dei problemi di sostenibilità lo hanno aiutato a definire le specifiche e la creazione di un network per la condivisione di conoscenze tra retail e produttori di imballaggi. Thomas ha partecipato a diversi convegni e seminari dedicati al settore degli imballaggi ed è diventato un esperto di questo settore, riconosciuto nell’ambito del settore retail in Germania. Ha anche presieduto il Comitato dedicato agli imballaggi dell’istituto EHI Retail per diversi anni.

“Siamo molto lieti che FEFCO potrà avvalersi delle competenze e delle intuizioni di Thomas nell’ambito del settore retail; la sua profonda conoscenza degli imballaggi coniugati con la sua esperienza nel settore retail saranno di grande aiuto a FEFCO per dimostrare che l’imballaggio in cartone ondulato non è un’alternativa, ma è la migliore soluzione di imballaggio”, dice Angelika Christ, segretario generale di FEFCO.