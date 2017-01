Fedrigoni Top Award 2017 – decima edizione

La giuria presenta la shortlist dei vincitori in vista della premiazione a Barcellona a marzo 2017 ”What we are looking for is a satisfying, beautiful piece of work”. Simon Esterson, giurato Fedrigoni Top Award 2017

Con queste parole Simon Esterson, capofila dei giurati di Fedrigoni Top Award, commenta il lavoro di selezione dei lavori pervenuti per la decima edizione del premio. La giuria, composta insieme a Simon Esterson, da Petra Roth, Jane Hyne, Xavier Bas Baslé e Thomas Manss, ha presentato la shortlist dei vincitori, in attesa della premiazione finale prevista al Museu del Disseny di Barcellona il 16 marzo 2017 in collaborazione con l’associazione spagnola ADG-FAD, Art Directors and Graphic Designers Association. La selezione ha privilegiato gli aspetti di innovazione e creatività espressi dai diversi progetti con particolare attenzione, da parte dei giurati, alla qualità finale raggiunta, alle tecniche di stampa, alla capacità di utilizzo della carta e delle sue possibilità comunicative perché, come ha dichiarato Jane Hyne:”paper is alive”.

“Quella di quest’anno è una edizione record che festeggia il suo decimo anno con 1.116 progetti iscritti provenienti da tutto il mondo, dalla Corea all’Australia, dalla Colombia agli Stati Uniti. Lavori di diversa natura che rappresentano sia importanti brand internazionali sia piccole realtà locali e siamo orgogliosi che la creatività derivante dalla carta abbia raggiunto eccellenti risultati in entrambi i casi”. Chiara Medioli, direttore marketing Fedrigoni Tutti i progetti finalisti parteciperanno a una grande esposizione a Barcellona in cui saranno protagonisti i lavori premiati insieme a una speciale sezione Collateral con progetti rappresentativi dei diversi paesi partecipanti.