Expo pubblicità 2017: oltre 5000 visitatori ne decretano il successo

Con 1.800 aziende registrate e oltre 5.000 visitatori chiude l’undicesima edizione di Expo della Pubblicità che si è svolta lo scorso 10-12 marzo presso centro fieristico Etnafiere a Belpasso, Catania

Numeri in crescita rispetto allo scorso anno, provati anche dagli espositori che tornano a casa con un ricco bottino di nuovi contatti. EXPO DELLA PUBBLICITÀ si conferma ancora una volta il punto di riferimento per le aziende della Sicilia, Calabria e Malta che si muovono nel mondo della comunicazione a 360 gradi. Luogo d’incontro tra la domanda di operatori della grafica e della stampa digitale, esperti di wrapping e interior decoration, specialisti della comunicazione visiva e l’offerta di fornitori di materiali, aziende leader del settore e i professionisti del mondo della comunicazione. La manifestazione, organizzata da Expo Mediterraneo del Sistema Confcommercio Imprese per l’Italia di Catania, ha ospitato quest’anno 88 espositori che rappresentano i più importanti brand nei settori della tecnologia per la stampa professionale, il gadget pubblicitario e la comunicazione visiva. Al binomio innovazione e sostenibilità ha puntato questa edizione di EXPO DELLA PUBBLICITÀ per sostenere lo sviluppo della coscienza ambientale. La rivoluzione ecologica coinvolge anche l’industria e una nuova sensibilità interessa il settore della stampa con nuovi prodotti di qualità, materie prime, supporti e inchiostri a basso impatto ambientale. Lo dimostra la presenza della stampante 3D auto-costruita in alluminio ed Hemp Filament®. L’Hemp Filament® è un materiale plastico vegetale sviluppato e prodotto in Sicilia dalla giovane start up Kanèsis a partire dagli scarti della canapa industriale.

Un ruolo da protagonisti ad EXPO DELLA PUBBLICITÀ 2017 l’hanno avuto i Gadget Promozionali, considerati come strategie di marketing poco costose e che apportano un grande ritorno, oggetti che permettono di migliorare la propria immagine aziendale.

Non solo esposizione, la manifestazione è anche un incubatore di idee, dove si fondono creatività, business e intrattenimento, un vero e proprio laboratorio di arte e tecnica pubblicitaria attraverso il ricco programma di seminari, aggiornamenti professionali e dimostrazioni “live” che hanno richiamato anche quest’anno un pubblico numeroso.