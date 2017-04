Esperti in ambito MOCA al lavoro presso Ecol Studio (Lucca) per valutare il packaging food contact

Gli Esperti del CEN / TC 172 / WG 3: Metodi analitici per la valutazione di carta e cartone a contatto con gli alimenti si sono incontrati il 6 aprile presso la sede di Lucca di Ecol Studio.

Il Gruppo di lavoro si occupa della standardizzazione dei metodi analitici per la verifica della conformità di carta e cartone destinati al contatto con prodotti alimentari allo scopo di affiancare le aziende per lo sviluppo dei loro brand e di tutelare e il consumatore finale, assicurando che siano immessi sul mercato prodotti conformi e sicuri per la sua salute.

Questo Gruppo, di cui fanno parte anche due degli esperti in Food Contact Materials (FCMs) di Ecol Studio S.p.A., è composto da ben 15/20 persone provenienti da diverse parti d’ Europa, che rappresentano aziende che operano nel settore dei FCMs, aziende produttrici, istituti di ricerca, laboratori e consulenti. La provenienza dei partecipanti è eterogenea con un unico comune denominatore: la profonda conoscenza dei materiali a contatto con gli alimenti in carta e la grande competenza nei confronti di un settore e di un mercato estremamente particolare e fortemente sottoposto ad un contesto normativo in continua evoluzione.

Ecol Studio offre soluzioni innovative e test affidabili per realizzare prodotti e implementare processi conformi agli standard richiesti, sempre più complessi, in linea con la normativa vigente. L’Azienda lucchese, con 8 sedi nel centro Italia, sostiene i propri clienti nel conseguimento della qualità desiderata e cogente, in modo che siano facilitati nel rispondere alle richieste della filiera di appartenenza e in grado di consolidare il proprio brand nei confronti degli stakeholder portando un miglioramento in termini di tempi, costi, efficacia. Perché la crescita di ogni brand di prodotto passa attraverso gli standard qualitativi aziendali.