Esko annuncia il Prepress Innovation Tour ‘17

Per una strategia di sviluppo prodotti efficace è essenziale mantenersi in contatto con i clienti e comprendere il futuro della prestampa di imballaggi. Forte del successo registrato dal tour nei mercati europei di lingua tedesca, dove è stato possibile attuare questo tipo di interazione con i clienti, Esko (www.esko.com) sta pianificando di estendere il programma del roadshow con il Prepress Innovation Tour’ 17. Il roadshow toccherà diverse località europee, in Francia, Italia, Inghilterra e Paesi Bassi dal 28 marzo al 18 maggio. Inoltre si sta pensando di organizzarlo anche in America.

A ottobre 2016, oltre 200 utenti di ArtPro hanno potuto assistere alla performance di un editor di prestampa per imballaggi con una nuova configurazione, in cinque eventi del roadshow svoltisi a Vienna, Zurigo, Stoccarda, Amburgo e Düsseldorf.

L’idea di combinare dimostrazioni del software con workshop e presentazioni sull’automazione focalizzati sul futuro della prestampa di imballaggi secondo la prospettiva di Esko si è dimostrata vincente, poiché ha comunicato agli utenti la sensazione di aver fatto la scelta giusta, nelle loro strategie di prestampa di imballaggi, e sviluppato fiducia nella relazione continuativa con Esko. Ecco alcune testimonianze dei partecipanti a queste sessioni: “davvero promettente”; “molto più avanzato di quanto ci aspettavamo”; “le numerose, nuove funzionalità di ArtPro+ sono indispensabili”; “Esko è superiore alla concorrenza” ed “Esko è stata e sarà il partner cruciale di cui fidarsi nel settore”.

“Esko ha trovato un modo straordinario per presentare le sue più recenti innovazioni software”, afferma Niels Stenfeldt, vicepresidente EMEA di Esko. “Possiamo esplorare il software molto più in profondità e questo ci consentirà di aiutare i clienti a trarre il massimo vantaggio commerciale dalle soluzioni di prestampa. Inoltre potremo mostrare loro come altre soluzioni siano in grado di trasformare i processi di produzione”.

Per quanto riguarda le date dei due appuntamenti in Italia, il primo incontro è previsto il 19 aprile a Milano (Hotel NH, Aeroporto di Linate) mentre il giorno dopo, 20 aprile verrà replicato a Salerno (Hotel Towers, Sorrento)