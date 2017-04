Erre.Gi.Elle inaugura il nuovo showroom con un open house dedicata agli etichettifici

Più di 50 aziende hanno accolto l’invito per vedere in azione la Mida MA350 per la stampa e nobilitazioni di etichette e altre soluzioni per la stampa digitale, la prestampa e i materiali di consumo come inchiostri e lastre

Lo scorso febbraio, in occasione dell’inaugurazione dello spazio demo presso la nuova sede di Erre.Gi.Elle di Osnago (LC), si è svolta un’interessante open house, concepita come una sorta di minifiera, in collaborazione con varie aziende del settore, focalizzando l’attenzione su macchine, soluzioni e materiali per la produzione di etichette adesive a bobina.

“Abbiamo scelto di presentare non solo la nuova macchina di Mida, di cui siamo agenti in esclusiva da oltre 20 anni, ma anche soluzioni di altre aziende che offrono prodotti e accessori complementari delle macchine che rappresentiamo. E questa nostra scelta si è rivelata vincente, le presenze sono state numerose e il bilancio è quindi molto positivo”, afferma Luca Riva, direttore vendite di Erre.Gi.Elle.



Pillole tecnologiche

Presentiamo in una veloce carrellata tutte le soluzioni tecnologiche che sono state mostrate durante l’open house, partendo dalla gamma Lemorau di sistemi per il controllo qualità, per il taglio automatico o manuale dei tubi di cartone e per il sollevamento e trasporto delle bobine.

Con la stampante digitale inkjet a bobina TrojanTwo sono state effettuate prove personalizzate: si tratta di un modello entry level professionale, che consente di stampare etichette con un buon livello di qualità, la risoluzione massima è di 1600×1600 dpi, con un unico registro di stampa e gocce da 1,2 picolitri, può utilizzare bobine di grandi dimensioni con diametro di 600 mm e ha una manutenzione davvero semplice, perché tutte le componenti vitali possono essere sostituite dall’operatore. È la soluzione perfetta per la stampa di piccoli lotti in buona qualità e per affiancarsi come soluzione di supporto a macchine da stampa offset, flexo o anche digitali; presenta un ingombro ridotto e l’investimento è contenuto. In Italia sono operativi 30 sistemi digitali di Trojanlabel, a riprova del fatto che si tratta di un investimento “furbo” con un ottimo ROI.

BST ELTROMAT ha eseguito delle demo di ispezione 100% con un sistema Tubescan Digital Strobe, inoltre ha presentato il nuovissimo sistema di visione per macchine da stampa Powerscope 5000.

NTG Digital era presente con il sistema CTP Lüscher MDX per l’esposizione digitale di lastre fotopolimeriche, telai serigrafici, magnesio, lastre tipografiche base acciaio, lastre offset termiche ed UV.

INGLESE srl ha proposto le lastre fotopolimere Toray con sviluppo ad acqua, analogiche e digitali, presente anche il processore W53 e la lavacliché bivalente W46AP, per lastre flexo e tipografiche base film e per lastre base acciaio con una piega.

SERINOVA era presente con la propria gamma di prodotti per stampa serigrafica: gli inchiostri SunChemical, i tessuti per telai Sefar, le emulsioni Kiwo, il film capillare Ulano e le racle Fimor.

Infine non potevano mancare i supporti di stampa: ARCONVERT con i propri materiali autoadesivi a bobina, tra i quali un’ampia gamma di carte per la produzione di etichette enologiche d’alto pregio.



La star dell’evento

Al centro dell’attenzione dei visitatori, e sempre in funzione, l’innovativa macchina da stampa e finitura Mida MA350, che include, in unica piattaforma semirotativa senza anse, moduli di stampa serigrafica, stampa flexo, stampa a caldo e fustellatura semirotativa. “Abbiamo scelto una configurazione così articolata per dimostrare coi fatti che è possibile concentrare tutte queste operazioni in un’unica linea con carta con movimento lineare, e senza avere singoli avanzamenti elettronici e singole fotocellule di ripresa; la macchina è autocentrante anche per la messa a registro, riesce a spostarsi centesimalmente gruppo per gruppo per centrare eventuali differenze; inoltre è possibile eseguire lavori escludendo temporaneamente il gruppo serigrafico, stampando alla velocità di 65 m/min, quindi è una macchina molto flessibile; la velocità e le pressioni della racla e della controracla del gruppo serigrafico sono regolate da computer e servomotori, inoltre è anche possibile archiviare i parametri di produzione”, spiega Riva.

Alla prossima Labelexpo vedremo anche la semirotativa offset MO350 di Mida, che integra nella piattaforma semirotativa i gruppi offset sviluppati da Mida in collaborazione con l’istituto SID (Sächsische Institut für die Druckindustrie) ed utilizzano la migliore tecnologia tedesca. La versione che vedremo sarà ancora più produttiva grazie a varie ottimizzazioni di processo.

“Il nostro rapporto con Mida dura da 20 anni, e in Italia le macchine installate sono un centinaio. Le soluzioni Mida rispondono bene alle attuali esigenze degli etichettifici, cioè possibilità di stampare e rifinire piccole tirature, ma producendo etichette ad elevato valore aggiunto, con una totale libertà nella configurazione dei vari sistemi. Fondamentale per noi garantire ai clienti un servizio di assistenza puntuale e completo, e grazie al nostro staff di tecnici riusciamo a far fronte alle richieste”, conclude Riva.