Epson presenta la sua ampia gamma di stampanti e sistemi industriali per etichette

I visitatori troveranno la soluzione più adatta alle loro esigenze: dalle stampanti per la produzione in-house di etichette on-demand a sistemi digitali flessibili di alta qualità per gli stampatori più esigenti.

Epson (Padiglione 9, Stand A50) presenterà una vasta gamma di stampanti nel suo stand di oltre 400 m2 a Labelexpo (Bruxelles, 25-28 settembre 2017). Saranno presenti i modelli digitali per la stampa di etichette in piccole e medie tirature della linea SurePress, accanto a prodotti delle serie ColorWorks, LabelWorks e SureColor SC-S.

“Il nostro obiettivo – afferma Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia – è presentare la più ampia offerta di soluzioni per la stampa di etichette del settore.

Abbiamo varie tipologie di prodotti, dai modelli portatili per la produzione in-house di etichette on-demand a sistemi digitali flessibili di alta qualità per gli stampatori più esigenti. Siamo orgogliosi di sviluppare le nostre testine, gli inchiostri e l’hardware, perché così abbiamo la possibilità di confezionare una soluzione su misura per ogni applicazione. I nostri esperti saranno presenti allo stand per dare consigli e indirizzare i potenziali clienti, qualunque siano le loro esigenze. Durante la manifestazione sono previste dimostrazioni sia dei modelli con tecnologia UV dotati di inchiostri a base acqua della linea SurePress, sia dei modelli che utilizzano la tecnologia Esko RIP. Ci saranno ulteriori sorprese, ma ora è troppo presto per rivelarle”.