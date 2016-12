Elitron: creatività e integrazione per il settore industriale

Alla scorsa edizione di Viscom Italia Elitron ha deciso di puntare sull’automazione e sull’integrabilità di tecnologie intelligenti per i processi dopo la stampa

All’interno di un vero e proprio hub creativo, Elitron ha deciso di non presentare una soluzione standalone per una sola fase del processo produttivo, bensì una soluzione integrata tra lo smart feeder Heleva e il nuovissimo plotter KOMBO SDC+. Proponendo questa integrazione Elitron risponde con la tecnologia a uno dei trend futuri più evidenti nella stampa di grande formato super wide sia su lastra che rolltoroll. Perché l’effettivo valore aggiunto nel settore della comunicazione visiva risiede nell’effettiva possibilità di operare con efficienza e redditività su una domanda mai così disomogenea. Sono molteplici infatti le ricerche di mercato che evidenziano come l’imballaggio deve essere veramente unico, quindi i proprietari dei marchi e i progettisti delle confezioni cercano di trovare soluzioni cartotecniche sempre più accattivanti per garantire ai prodotti un appeal esclusivo. Kombo SDC+ è un plotter da taglio per il taglio e la finitura automatica dedicata alle nuove esigenze della stampa digitale, cartotecnica, segnaletica e insegnistica. Il sistema da taglio Kombo è disponibile anche nella versione con tappeto conveyor, ed è equipaggiabile con sistema di alimentazione per materiali in rotolo, pinza di bloccaggio per il corretto avanza mento dei materiali più difficili tavolo di scarico sincronizzato per la raccolta del materiale tagliato, e i suoi motori sono potenziati. Interessante anche il sistema di videoproiezione Seeker System, disponibile come opzione: innovativo sistema di visione, interamente ideato, realizzato e brevettato da Elitron per il riconoscimento automatico delle immagini stampate e la successiva ricerca dei riferimenti di stampa sui pannelli da sagomare, per una completa automazione del processo di finitura digitale. Una telecamera e un potente software di image processing consentono di scannerizzare l’area di taglio, riconoscere le immagini stampate e caricare dall’archivio i corrispondenti file di taglio, il tutto in maniera automatica. Con Seeker PRO è inoltre possibile lavorare contemporaneamente materiali differenti (pvc espanso, vinile, materiali compositi, ecc.) senza più vincoli di posizionamento dei pannelli sul piano. il nuovo carrello multi-utensile ha gruppi lama e fresa ad assi verticali indipendenti, elettromandrino 3kw, 50.000 rpm di potenza e cambio utensile automatico a 4 posizioni integrate nel sistema e gestite da sw. Heleva, risultato dell’attività della Elitron-RFA (Researching Full Automation), è il sistema di alimentazione automatico che preleva, allinea e carica fogli o pannelli rigidi su plotter digitali di grande formato. L’ampliamento di una stampante con il sistema di mettifoglio Heleva permette di ottenere una produzione industriale 24 ore su 24.

A tu per tu con Giacomo Zoppi, coordinatore marketing e PR di Elitron



Giacomo, presentati ai lettori di Converter…

“Ho studiato International Management a Bologna con una double degree alla University of Auckland, New Zealand con una tesi di laurea in Business to Business Marketing. Il marketing è sempre stato la mia passione perché si concretizza nella sintesi di due skill contrapposte come creatività e analiticità. Ho iniziato proprio dal mondo della meccanica con una esperienza di tesi applicata in Biesse Group a Pesaro nel 2011 e, successivamente, come Social Media Manager per Marchesini Group a Bologna nel 2012. Per completezza professionale e per ricerca di nuovi stimoli ho lavorate per due importanti aziende marchigiane operanti in settori B2C come gioielleria e calzatura. Durante queste esperienze mi sono appassionato al mondo della comunicazione visiva. Adesso voglio rientrare nel settore della meccanica industriale portandomi dietro il bagaglio di competenze che ho conseguito: al momento, con umiltà sto mettendomi al servizio del team di lavoro nel quale sono inserito per facilitare e supportare le loro attività. Sono consapevole che è mio dovere lavorare ogni giorno per colmare le mie lacune ed accrescere le mie competenze con lo scopo di portare dei risultati tangibili, impegnandomi per costruire una struttura sempre più completa”.

Quali sono le strategie che Elitron con il suo supporto ha intenzione di sviluppare per affrontare un mercato in costante evoluzione?

“Elitron è un’azienda con una storia interessantissima a con un potenziale infinito, il suo organico è giovane, dinamico ed internazionale e si lavora in un clima molto simile alla Sylicon Valley: ritmi serrati, ogni giorno non è mai simile a quello precedente ed ogni progetto è orientato al futuro. Le dinamiche di questo settore, per me nuovo ma non di meno appassionante, le sto ancora apprendendo; tuttavia so di poter portare all’azienda un vantaggio competitivo nel modo di comunicare la sua anima innovatrice che va oltre i prodotti. Quello che ho apprezzato fin da subito è stato il non limitarsi al settore del taglio automatizzato ma andare oltre, fornire al cliente soluzioni che possano dargli un vantaggio reale e sostenibile in termini di automazione e miglioramenti qualitativi nella gestione dei flussi di lavoro. La direttrice principale su cui lavoreremo è la qualificazione di Elitron come un’azienda le cui soluzioni rappresentano da sempre l’avanguardia nel settore dell’automazione. Una realtà che, grazie alle competenze del suo team, ha la capacità di condizionare il mercato dettandone i canoni di innovazione. Per questo, oltre a continuare gli importanti investimenti in R&D, vogliamo implementare una content strategy con lo scopo di essere dei thought leaders e differenziarci ulteriormente dai grandi player del mercato. Il settore è in evoluzione ma è proprio in questi periodi che si devono sperimentare strade nuove per andare a differenziarsi dalla concorrenza”.

Quali sono gli strumenti con i quali Elitron vuole comunicare con il mercato, ha intenzione di usare anche i social media?

“Credo che la mia esperienza in settori diversi e, come il visual merchandising, complementari rispetto al business di Elitron possa diventare importante nella fase di implementazione delle strategie che naturalmente vengono formulate dalla direzione. Ritengo che la comunicazione di oggi debba seguire una filosofia orientata alla multi-canalità: siamo costantemente “bombardati” di contenuti e pubblicità perciò affidarsi ad un unico media per la diffusione di un contenuto è qualcosa che appartiene al passato. Purtroppo, o per fortuna, il comparto della meccanica, ad esclusione di rare eccezioni, deve ancora recepire molti dei trend che in altri settori sono già affermati da anni. È per questo che un focus di Elitron sarà orientato al rafforzamento della presenza dell’azienda sul web per andare ad intercettare quella parte di clientela potenziale che ricerca informazioni per le loro decisioni su quel canale. Credo che i social network siano un semplice mezzo di una strategia che deve necessariamente essere onnicomprensiva e vanno implementati tenendo sempre in mente il cliente nelle sue diverse sfaccettature sia dal lato professionale che da quello sociale. L’altro focus riguarda come detto la thought leadership. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito ad una progressiva riduzione dell’attenzione di molti produttori per le problematiche dei propri clienti a vantaggio di una concentrazione sugli aspetti commerciali. Come detto prima questo approccio non rappresenta la vision di Elitron e per comunicarlo nel migliore dei modi vestiremo i panni dei nostri clienti e cercheremo di fornire risposte e consigli alle loro necessità cercando di instaurare un dialogo costruttivo e coinvolgente”.

Come affronta l’azienda il tema importante della formazione?

“La formazione per Elitron è un tema di importanza fondamentale ed ha un triplice focus: interno, esterno e, passatemi il termine, “temporale”. In controtendenza a quanto sempre spesso accade purtroppo in molte aziende italiane per cui la formazione è vista come un costo, Elitron promuove l’acquisizione di ulteriori skill dei propri collaboratori tramite corsi e seminari organizzati internamente. La meccanica è un settore in cui non si può prescindere da avanzate conoscenze tecniche che devono, necessariamente, far parte del bagaglio di tutti i membri dell’organizzazione. Ovviamente la formazione è volta anche alla clientela che deve poter utilizzare le nostre soluzioni al loro pieno potenziale; d’altronde se vengono organizzati corsi di formazione per utilizzare al meglio un software, sarebbe impensabile non collaborare alla totale autonomia dei clienti su macchinari dove la componente innovativa la fa da padrone. Abbiamo un ufficio preposto alla formazione interna e presso i clienti. Siamo un’azienda che vuole essere innovativa e che perciò deve necessariamente guardare al futuro ed il futuro sarà fatto principalmente dalle persone che saranno qui per viverlo. Da anni organizziamo presentazioni aziendali e seminari con i ragazzi di scuola superiore ed università per fornire loro un orientamento professionale interattivo e gestito da personale qualificato. Nel mese di novembre per il PMI Day abbiamo ospitato diversi gruppi delle scuole superiori del fermano introducendoli al mondo della meccanica made in Elitron e organizzando sessioni di coaching con i nostri responsabili. Se non indirizzassimo verso di noi i potenziali talenti del domani rischieremmo di andare a ridurre il potenziale innovativo intrinseco all’azienda”.