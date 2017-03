Edf Europe a SinoCorrugated presenterà il nuovo Casemaker Hi-Tech

Il 2017 è un anno impegnativo per i costruttori di macchinari per cartone e una serie di eventi ha portato un gran numero di fiere, calendarizzate una dopo l’altra. Stiamo parlando di: VDW, CCE International, Icorrugated Expo, SinoCorrugated e Fefco.

Partecipare a così tanti eventi, con interventi che abbiano un significato per l’azienda e per i clienti, non è facile sia da un punto di vista organizzativo che finanziario. Perciò, di fronte a questa mole di lavoro sono possibili solo due atteggiamenti: giocare in difesa e scegliere a quali eventi partecipare oppure attaccare, accettando la sfida e partecipando a tutte le fiere e seminari. EDF sta vivendo un momento di forte crescita sia commerciale che tecnica, tant’è che dopo l’apertura del centro R&D europeo l’azienda ha sviluppato e sta sviluppando nuovi prodotti a un ritmo sostenuto attirando l’attenzione dei clienti.

E’ proprio l’interesse dei clienti che stimola giorno dopo giorno la produttività del team di Bologna e Treviso e in questo contesto era possibile una sola scelta: tirarsi su le maniche e partecipare a tutti gli eventi presentando le ultime novità.

Sia ad Icorrugated Expo 2017 che al SinoCorrugated verrà mostrato in funzione il nuovo Casemaker Hi-Tech e Hi-Graphic FD 821. Le fiere saranno anche un’opportunità per presentare gli altri nuovi progetti quali il Vacuum Stacker per fustellatore rotativo e il Casemaker High Graphic HGL 925.