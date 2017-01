Ecol Studio presenta PaperNewsPaper: il servizio specifico per l’industria cartaria

PaperNewsPaper (PNP) è il servizio in abbonamento pensato da Ecol Studio per le aziende appartenenti all’industria cartaria utile per tenere sotto controllo la legislazione europea e degli stati membri in ambito MOCA presente e passata, ed essere sempre aggiornati.

Ecol Studio, azienda specializzata in analisi di laboratorio, consulenza e formazione, è da anni punto di riferimento internazionale per il mondo della carta. Le competenze specifiche e l’esperienza pluriennale nel settore carta e cartone che caratterizzano Ecol Studio, orientano anche il suo modo di fare ricerca e sviluppo. Essendo quotidianamente a contatto con questo mercato è in grado di percepire le esigenze quotidiane più concrete degli stabilimenti e proporre servizi distintivi di elevata efficacia per l’intera filiera.

PaperNewsPaper è uno strumento di approfondimento, utile e vantaggioso poiché in modo semplice e chiaro, tempestivo e costante, fornisce informazioni fondamentali per il business del settore cartario, offrendo il vantaggio competitivo di conoscere subito i cambiamenti in corso, agevolando le attività quotidiane, la salvaguardia dei brand e la crescita delle imprese in un contesto normativo complesso e molto dinamico.

Si tratta di un focus trimestrale inviato periodicamente in PDF, facile da consultare e da leggere, in cui la normativa uscita viene analizzata, valutata e commentata. A questo si aggiungono le breaking news che sono inviate tempestivamente quando ce n’è necessità. E per chiudere il cerchio, l’accesso ad un ampio database legislativo, ben organizzato, molto utile e di facile consultazione.