Easy application solutions, la nuova gamma Ritrama per applicazioni di breve durata

Ritrama arricchisce la propria offerta di prodotti con “EASY APPLICATION SOLUTIONS”, la nuova gamma di vinili monomerici per applicazioni di breve e media durata specificatamente sviluppata per tutti quegli operatori del settore Graphics che cercano una soluzione semplice da applicare, adatta a tutti quei luoghi in cui i messaggi pubblicitari e promozionali vengono cambiati con molta frequenza. Punti vendita, centri commerciali, multiplex sono solo alcuni esempi di spazi in cui i clienti vivono una Shopping Experience grazie alla comunicazione visiva che svolge un ruolo sempre più fondamentale. Vetrine, totem, espositori e isole promozionali sono quindi i supporti che contribuiscono ad amplificare l’esperienza positiva vissuta.

Per supportare efficacemente queste nuove esigenze di interazione tra le aziende e i clienti, il reparto R&D di Ritrama ha creato una nuova famiglia di prodotti che, già nel nome – Easy Application Solutions – comunica il suo obiettivo: permettere anche a un operatore non professionista di applicare una grafica in pochi passaggi senza incontrare difficoltà. La gamma, che fa parte della Large Format Digital Range, si compone dei seguenti film vinilici monomerici: RI-DOT, ultima novità di Ritrama, RI-JET 100 Airflow e RI-FIX. Tre serie per soddisfare ogni esigenza di budget.

RI-DOT è l’ultimo nato in casa Ritrama. Si tratta di un film vinilico monomerico da 100µ disponibile nelle versioni trasparente lucido o bianco opaco. La particolarità di questo prodotto, che lo differenzia da altri autoadesivi fino ad oggi proposti dall’azienda, è la tecnologia di spalmatura dell’adesivo a “goccia”: la speciale trama puntinata è caratterizzata da aree non adesivizzate più ampie rispetto ad un tradizionale Airflow. Questa soluzione permette un’estrema facilità di fuoriuscita dell’aria dal materiale evitando la formazione di antiestetiche bolle in fase di applicazione. Il reparto R&D di Ritrama ha sviluppato questo prodotto pensando proprio alle esigenze di tutti quegli operatori, anche non specializzati, a cui è richiesto di realizzare applicazioni indoor di breve durata con materiali che garantiscano un’eccellente removibilità. Ottimi i risultati di stampa con tecnologia ink-jet, eco-solvente o Latex.

RI-JET 100 Airflow è il film vinilico da 100µ, con adesivo removibile dotato di tecnologia Airflow, che permette una rimozione facile e senza residui dalle superfici in vetro e dalla maggior parte delle superfici. Disponibile nelle versioni Gloss Clear e Matt White è nato per la decorazione delle vetrine nei punti vendita, con campagne promozionali ad hoc di breve durata, ma anche per personalizzare complementi di arredo e pannelli in genere. I film sono stati sviluppati per essere posati anche da personale non professionista. Grazie alla sua adattabilità viene consigliato anche per decorazioni di breve durata di tutte le superfici piane di automezzi come, ad esempio, autobus, tram e taxi, consentendo di diffondere informazioni commerciali o dare identità a un prodotto o a una marca.

RI-JET 100 può essere utilizzato con stampanti ink-jet UV, solvente, eco-solvente e Latex, inserendosi al meglio in qualsiasi processo produttivo presente in azienda.

RI-FIX è un PVC monomerico da 170µ bianco lucido o trasparente, ideale per applicazioni indoor di breve e medio periodo. Questo prodotto è particolarmente indicato per la comunicazione sul punto vendita dove i messaggi promozionali per tenere alta l’attenzione dei consumatori devono essere cambiati frequentemente e in modo veloce anche da personale non specializzato, come un assistente di negozio. Tutte le superfici in vetro, ma anche in plastica, grazie a RI-FIX potranno essere personalizzate con grande flessibilità donando ogni volta un nuova immagine al punto vendita, che potrà così seguire la stagionalità di speciali iniziative promozionali. Abbinato a un adesivo ultra removibile, rende possibile la rimozione di una campagna vendite in pochi passaggi senza lasciare alcun residuo sulla superficie sottostante, consentendone soprattutto un futuro riutilizzo. La versione bianca svolge anche una funzione schermante della vetrina. Infine, consente eccellenti risultati di stampa con tutte le principali tecnologie Ink-Jet: UV, solvente ed eco-solvente.

«Easy Application Solutions è stata pensata per raccogliere in un’unica gamma una serie di prodotti dedicata ad applicatori non professionisti che devono spesso cambiare o aggiornare le campagne di comunicazione o promozione. Tre famiglie di monomerici per tre diverse tipologie di budget perché oggi è importante avere a portfolio il prodotto più adatto per soddisfare ogni esigenze sia applicativa che di commessa. Con questa nuova famiglia, Ritrama fortifica il proprio ruolo di partner offrendo ai clienti il giusto prodotto, al giusto prezzo garantendo al contempo ottime perfomance applicative» commenta Mirko Aguanno, Sales Manager Graphics.