Nuove date per la prossima drupa ora in programma dal 16 al 26 giugno 2020

La data fissata per la più importante Fiera al mondo di ”Printing Technologies“ è stata anticipata di una settimana. La drupa si terrà pertanto da martedì, 16 giugno, fino a venerdì, 26 giugno 2020. Questa decisione è stata presa dal Comitato della drupa e dalla Messe Düsseldorf in una riunione che si è tenuta il 15 febbraio 2017. Il fattore determinante che ha portato a questa decisione è il fatto che, durante la data fissata per lo svolgimento della drupa ( 23 giugno fino al 3 luglio

2020), in alcuni paesi europei così come in alcuni Länder tedeschi, inizieranno le vacanze estive.

Con l’anticipo di questa data la Messe Düsseldorf ha voluto tener conto delle richieste degli espositori e dei visitatori.

“Quando ci siamo incontrati, alla drupa 2016, con i membri più importanti del settore, per confermare il turno quadriennale della drupa, il calendario delle vacanze internazionali era stato solo in parte pubblicato,” dichiara Werner M. Dornscheidt, Direttore Generale della Messe Düsseldorf. “Pertanto siamo molto lieti di poter offrire questa soluzione, sebbene nel programma dell’anno fieristico 2020 c’era poco margine a disposizione. Aver potuto concordare un periodo di

montaggio più conciso ha contribuito al fatto che la Fiera possa in definitiva avere luogo completamente a Giugno. Pertanto siamo venuti volentieri incontro alle richieste dei nostri clienti iniziando la fiera una settimana prima della data prevista.”