Dow: le innovazioni per il packaging a Interpack 2017

Dow presenterà la sua gamma di tecnologie e innovazioni per il settore del packaging attraverso i concetti di marketing “Fresh to Table” e “Move it Safely”.

“Con un miliardo di bocche in più da sfamare entro il 2050, il cibo è una risorsa cruciale e la sua conservazione è fondamentale,” spiega Carlos Silva Lopes, Direttore Marketing Packaging e Specialty Plastics EMEA di Dow. “In Dow, crediamo che gli imballaggi in plastica flessibile contribuiscano in misura determinante a rispondere alla crescente esigenza di packaging più responsabili e convenienti. Ed è ciò che intendiamo fare cercando soluzioni in grado di assicurare che il cibo sia sempre servito “Fresco sulle nostre tavole”.

“Al tempo stesso, il trasporto dei nostri prodotti deve adattarsi all’evoluzione della società e all’aumento della popolazione”, continua Carlos Silva Lopes, “Prodotti che devono percorrere distanze sempre più lunghe con un aumento dei requisiti in termini di soluzioni di trasporto maggiormente sicuri, efficienti e sostenibili.

L’obiettivo di Dow consiste nell’assicurare la disponibilità di soluzioni packaging ad alte prestazioni per un trasporto sicuro dei prodotti lungo l’intera catena di distribuzione fino al consumatore finale, migliorando la stabilità di carico dei pallet; in altre parole, soluzioni per un “Trasporto sicuro”. Questi concetti e le rispettive soluzioni packaging Dow saranno in mostra per tutta la durata dell’interpack, tanto per i visitatori quanto per i clienti.”

In quanto uno dei fornitori leader di soluzioni di materiali per il settore del packaging, Dow presenterà le sue ultime innovazioni all’interpack 2017. I visitatori potranno ammirare un nuovissimo adesivo che contribuirà a ridurre i costi complessivi del packaging, ad aumentare la riciclabilità e a prolungare la durata di conservazione del packaging per alimenti. Ciò fornirà una serie di vantaggi a convertitori, brand owners e consumatori che verranno svelati in occasione della fiera.

Roberto Rigobello, Direttore Marketing Adesivi EMEA di Dow, aggiunge, “ Presso la Dow Boutique, i visitatori potranno guardare da vicino prototipi sviluppati con le nostre tecnologie. Questo spazio esclusivo offrirà un’esperienza sensoriale dinamica in cui i visitatori potranno vedere e toccare numerosi prototipi di packaging rivoluzionari. Un luogo ideale per i clienti Dow e i visitatori per scoprire le soluzioni innovative anche grazie ad aree interattive e ai nostri esperti presenti in loco. Vi invitiamo a venire a trovarci per vedere in che modo le nostre soluzioni assicurano che il nostro cibo sia servito fresco in tavola e i nostri prodotti trasportati in maniera sicura.”

Attraverso il tema “Face of Innovation”, Dow dimostrerà gli ultimi sviluppi tecnologici e applicativi nel packaging, e svelerà cosa rende possibile ogni innovazione: un team di livello mondiale di scienziati, ricercatori, esperti di marketing e partner della catena di valore che, lavorando insieme, accelerano la trasformazione di idee in soluzioni reali per i clienti di tutto il mondo.

La Dow Boutique è situata nell’area esterna tra i padiglioni 9 e 17.