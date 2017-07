Dopo la conquista del CNC, weerg.com sbarca nel 3D Printing

Weerg.com, il primo e-commerce che offre lavorazioni CNC online con preventivazione gratuita in tempo reale, debutta nel 3D Printing e si aggiudica un altro primato. Da metà giugno, infatti, è in funzione presso lo stabilimento di Marghera la nuova stampante 3D HP Jet Fusion 4200, alla sua primissima installazione italiana.

“L’ingresso nel 3D Printing rientra a pieno titolo nella nostra strategia di sviluppo e nasce da specifiche esigenze produttive – spiega Matteo Rigamonti, fondatore di Weerg il quale sta replicando in un nuovo settore gli strepitosi successi ottenuti nel mondo della stampa con Pixartprinting – Da un lato la prototipazione veloce di tutte quelle morfologie non fattibili in CNC, dall’altro la possibilità di realizzare tirature anche di migliaia di pezzi con tempi estremamente rapidi e a costi competitivi”. Come promette di fare Jet Fusion 4200 che, grazie all’inedita tecnologia MultiJet Fusion by HP, offre per dichiarazione della casa produttrice “una velocità di stampa 10 volte superiore a quella dei precedenti sistemi, alla metà del costo”.

“Abbiamo scelto questa tecnologia dopo una lunga e attenta ricerca – prosegue Rigamonti – dalla quale HP è risultata l’unica in grado di competere efficacemente con il mercato della prototipazione e della pressofusione allo stesso tempo. A convincerci anche l’eccellente qualità di stampa che, a differenza di altri, non richiede operazioni artigianali di finitura. HP Jet Fusion 4200 lavorerà infatti in linea con una pallinatrice ceramica con microsfere Lancet, progettate specificatamente per oggetti stampati in 3D, garantendo risultati straordinari”.

Ad affiancare Weerg in questa scelta, l’esperienza di un rivenditore specializzato come 3DZ che si occuperà anche dell’assistenza post-vendita, e l’affidabilità di un brand d’eccellenza come HP. “Da molto tempo si parla dell’impiego della stampa 3D in produzione, ma le velocità e i costi delle tecnologie disponibili fino a oggi lo rendevano possibile solo in casi molto particolari e con tirature limitatissime” – commenta Davide Ferrulli, Sales Manager 3D Printing HP Italia. – “Il fatto che Weerg, un’azienda che produce conto terzi tramite centri di lavoro a controllo numerico, abbia scelto la soluzione 3D di HP, è la dimostrazione che la nostra tecnologia MultiJet Fusion può, da subito, essere adottata per la produzione di piccole e medie serie di componenti definitivi, affiancando le lavorazioni meccaniche tradizionali”.

Progettata specificatamente per ambienti di produzione, HP Jet Fusion 4200 amplia ulteriormente il già ricco parco macchine dell’azienda, che a oggi comprende due torni Mazak Integrex multitasking in 5 assi in continuo completamente robotizzati e quattro frese Hermle C42U con 234 utensili in dotate ognuna di caricatore a pallet Lang Eco-Compact 20 da 20 slot. Destinato inizialmente a lavorazioni in Nylon PA 12, il sistema HP 3D verrà successivamente esteso ad altri materiali.

“A livello industriale, la stampa 3D è un servizio totalmente inedito che sicuramente darà vita a un nuovo mercato, rivolgendosi a settori trasversali in diversi ambiti merceologici – commenta Rigamonti. – Ci sono già numerose esigenze latenti che grazie a questa tecnologia avranno finalmente modo di esprimersi e alle quali risponderemo con la consueta efficienza che contraddistingue il modello di business di Weerg”.

La piattaforma weerg.com mette a disposizione degli utenti tutti i vantaggi dell’e-commerce, offrendo parti a costi competitivi, in tempi rapidi e con risultati al massimo della qualità. È sufficiente inviare via web il progetto in formato CAD 3D e il calcolo del preventivo è fornito in tempo reale. Dopo l’analisi del file viene elaborata la richiesta e l’ordine è immediatamente messo in lavorazione. Si può richiedere dal singolo prototipo alla produzione fino a 250 pezzi, con consegna in 5, 10 o 15 giorni. Tempi che per la stampa 3D saranno ridotti a 2, 4 e 6 giorni a cui si accompagneranno promozioni davvero imperdibili in occasione del lancio.

Chi è Weerg

Weerg Srl è un’azienda italiana con sede a Marghera che, attraverso la piattaforma weerg.com, offre online lavorazioni CNC e stampa 3D dedicate a diversi settori industriali, mettendo a disposizione degli utenti tutti i vantaggi di un servizio basato sull’e-commerce puro. Asset del servizio di weerg.com: la preventivazione online in tempo reale, la scelta delle tempistiche di consegna e l’analisi gratuita preventiva del progetto fornito dal cliente. Weerg è nata nel 2015 da un’idea Matteo Rigamonti, già fondatore nel 1994 di Pixartprinting SpA, la più grande azienda europea di web-to-print BtoB. Forte di un consolidato know how nel mondo e-commerce BtoB e nell’ottimizzazione della customer experience per gli acquisti online, Weerg è in grado di soddisfare richieste che vanno da esemplari unici alle produzioni in serie. Il tutto con la qualità 100% made in Italy, a costi competitivi, in tempi rapidi e con la libertà di effettuare l’ordine in qualsiasi momento della giornata. Numerosi i mercati di riferimento: applicazioni di ingegneria e meccanica, per l’industria dell’automotive, elettronica e aerospaziale, per i settori dell’illuminazione, tecnologico e dei beni di consumo, per la strumentazione medica. Il sito produttivo di Weerg è organizzato secondo elevati livelli di automazione e si avvale unicamente di macchinari di ultima generazione per garantire il massimo della qualità.