Delegazione Gifasp in visita a Scodix

Lo scorso 28 marzo una delegazione di Gifasp ha fatto visita alla sede di Scodix; l’evento organizzato da Assografici ha permesso alle aziende del settore cartotecnico presenti di poter apprezzare le novità legate alle nobilitazioni digitali a disposizione del settore.

Il gruppo accolto in Scodix rispettivamente da Nigel Tracey , VP Head of Packaging e Mauro Luini Sales Manager South Europe dopo un’ introduzione dell’azienda, una panoramica sulle 9 differenti applicazioni possibili, tutte realizzabili digitalmente, e una simulazione dei vantaggi economici possibili con Scodix ha finalmente poi avuto la possibilità di vedere le macchine in produzione, sia la Scodix Utra Pro Foil in formato B2 che l’ammiraglia dell’evento la Scodix E106 in formato B1. Quest’ultima, una macchina di 14 ton e 15 metri di lunghezza è stata da tutti considerato un prodotto realmente industriale e un vero “game changer” anche per le nobilitazioni più spinte.

Scodix viene distribuita in Italia da Heidelberg, attualmente le installazioni presenti sul territorio sono 10.