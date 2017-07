De Rossi Vittoriano: industria 4.0 abbinata al gruppo flexo 330

Da oltre 45 anni, De Rossi Vittoriano di Paderno Dugnano (Mi) è specializzata nella progettazione e costruzione di macchine da stampa personalizzate, di gruppi per macchine da stampa e non solo, in particolare per il settore etichette. Ampia e diversificata la gamma di prodotti che comprende gruppi di stampa flessografica e verniciatura, taglio longitudinale e fustellatura, sistemi multistrato, stampa oro a freddo di altissima qualità, revisioni e innovazioni di macchine usate.

Grazie all’esperienza consolidata e alle competenze tecniche, l’azienda è in grado di seguire il cliente nella messa a punto di sistemi e macchine ad hoc, dal progetto fino alla realizzazione. Propone inoltre l’assistenza necessaria a fornire soluzioni e risolvere eventuali problemi riguardanti la tenuta del registro, la meccanica, l’elettronica, i ricambi eccetera. L’azienda è legata a doppio filo all’innovazione e nel corso degli anni, sono state sviluppate competenze e nuove tecnologie come ad esempio il sistema per l’industria 4.0 grazie al quale è possibile monitorare con precisione l’andamento della produzione.

“Con il nostro sistema per industria 4.0 si possono trasmettere i dati di produzione della macchina da stampa al sistema informatico proprietario del cliente e, se ritenuto vantaggioso, anche ai programmi interni di contabilità”, commenta Fabio Aimi Responsabile Marketing di De Rossi Vittoriano. Nello specifico il gestionale dello stampatore/converter potrà ricevere specifiche informazioni sulla produzione provenienti dalla macchina come ad esempio la tipologia di lavoro in esecuzione, la velocità media di produzione il numero e la durata delle fermate, la quantità prodotta e il tempo residuo per terminare la tiratura secondo la velocità impostata in quel momento.

“I dati verranno raccolti attraverso la lettura della velocità e delle tacche (o in alternativa delle immagini) dal nostro sistema integrato sulla macchina del cliente. Inoltre questo sistema può essere installato sui gruppi flexo per verniciatura e stampa, sistemi multistrato, gruppi fustella e molti altri. Recentemente abbiamo eseguito l’installazione di un nostro gruppo flexo 330 per verniciatura configurato per l’industria 4.0 su una macchina da stampa digitale della Xeikon”, conclude Aimi.