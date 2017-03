De Rossi Vittoriano – BMP: collaborazione speciale fra fornitore e cliente – Ice Europe 2017 Hall A5 Stand 863

De Rossi Vittoriano parteciperà per la prima volta a ICE EUROPE 2017 insieme a un suo cliente trasformatore di nastri adesivi che utilizza i suoi gruppi e macchine di fustellatura

Ne parliamo con Fabio Aimi, responsabile marketing dell’azienda milanese che ha sede a Paderno Dugnano, e che vanta un solido background tecnologico, grazie ai suoi 45 anni di storia. De Rossi Vittoriano è una piccola ma dinamica realtà dove il rapporto col proprio cliente va ben al di là della semplice fornitura di un impianto produttivo. Nel corso degli anni da officina meccanica dedita a tornitura e fresatura, l’azienda si è pian piano ritagliata il proprio spazio nel mercato della stampa di etichette e converting, dalla progettazione alla costruzione di gruppi flexo, di taglio, di fustellatura, e di macchine a bobina speciali oltre che alle attrezzature per la nobilitazione di ogni tipo, stampa a freddo, gruppi multistrato e molto altro.

Sig. Aimi, da dove nasce l’idea di presentarsi in fiera insieme al vostro cliente/partner BMP?

“Lavorando soprattutto come fornitori di macchine e gruppi customizzati su misura per il cliente siamo legati alla continua innovazione che ancora ci contraddistingue; questo ci ha portato ad acquisire esperienza in diversi settori fra cui quello del converting.

Negli ultimi anni abbiamo sviluppato competenze specifiche nel settore della fustellatura di adesivi, biadesivi e non solo, creando una collaborazione duratura con BMP, azienda leader in Italia nella trasformazione di nastri mono e biadesivi speciali con sede a Barbaiana di Lainate (MI) che utilizza molti gruppi e macchine di fustellatura De Rossi Vittoriano: da qui l’idea di partecipare insieme alla fiera ICE EUROPE 2017.”

Quali sono le soluzioni tecnologiche che compongono la vostra gamma?

“I gruppi flexo per la stampa e verniciatura (a fondo o a spot) sia tradizionali che digitali che realizziamo possono essere applicati su macchine di diverso tipo e di diversa larghezza di stampa e sono da sempre uno dei nostri gruppi più venduti e più richiesti.

Su queste unità vi è la possibilità di utilizzare in base al tipo di lavoro un sistema a camera chiusa o a rullo di inchiostrazione intercambiabili fra loro; vi si possono montare cliché oppure sleeve; regolazioni molto precise per allineamento di cilindro stampa e anilox; distacco pneumatico del cilindro stampa senza la perdita del registro; possibilità di motorizzare l’anilox per inchiostri ad acqua. Sono inoltre configurabili per stampa fronte o retro o su adesivo in modo semplice e senza l’utilizzo di barre di voltura.

I gruppi digitali, come ad esempio il miniflexo, si adeguano automaticamente alla velocità e all’accelerazione della macchina su cui vengono installati. Inoltre, seguono qualsiasi passo e si mantengono a registro anche senza tacca di riferimento, leggendo immagini o interspazi con sistemi particolari.

Le unità di fustellatura e taglio rappresentano soluzioni funzionali a problemi ricorrenti nel trattamento di supporti non standard. Tutte le unità (gruppi di stampa, taglio e fustellatura) possono essere “tradizionali” o a motorizzazioni indipendenti con registri automatici altamente efficaci, tanto da poter essere inseriti anche su macchine obsolete rendendole moderne”.

Per quanto riguarda richieste particolari?

“Grazie all’esperienza nella costruzione di unità per macchine a bobina, abbiamo inventato soluzioni innovative per risolvere problemi che normalmente si verificano nel trattamento di materiali particolari (materiali che non possono essere in alcun modo schiacciati, piegati o tirati eccessivamente), minimizzando lo scarto di avviamento e in produzione. Inoltre, siamo pronti a fornire soluzioni per l’industria 4.0 con sistemi di impostazione da remoto su macchine a bobina per fustellatura tradizionale e macchine per fustellatura laser che possono lavorare sia a bobina che a foglio”.

Che aspettative avete da questa vostra prima presenza a Ice Europe 2017?

“Pensiamo di avere molto da offrire nel settore del converting in quanto abbiamo ottenuto ottimi risultati negli ultimi anni soprattutto anche grazie alla fiducia concessaci dall’azienda BMP con cui abbiamo instaurato una collaborazione continuativa nel tempo; ci aspettiamo quindi una buona fiera con possibilità di ampliare in nostri contatti soprattutto esteri”.