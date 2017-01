Daniela Giacomelli nuovo area sales manager di NTG

Dal 9 gennaio 2017, Daniela Giacomelli fa parte dell’area vendite di NTG Digital. Il background di Daniela, che vanta un’esperienza ventennale nel settore della stampa digitale e negli ultimi anni nel settore del grande formato, contribuirà allo sviluppo delle vendite e all’allargamento della base clienti NTG Digital.

Prima di approdare a NTG Digital, Daniela ha ricoperto per 4 anni la responsabilità di far crescere la vendita di macchine per il grande formato relativamente a Brand come Canon, Fujifilm e Roland, presso IMAS Grafica, società operante anche nel settore serigrafico.

“Sono entrata in NTG Digital con entusiasmo, – commenta Daniela – convinta dell’opportunità che esiste attualmente nel mondo della stampa 3D in grande formato e del mercato delle etichette stampate con tecnologie avanzate in digitale. Diverse aree si sono consolidate, ma c’è ancora ampio spazio di crescita per il digitale in questo settore. Sarà un lavoro impegnativo, poiché lo sviluppo nella stampa digitale è continuamente in corso.

Inizio questa nuova esperienza, dunque, con tanto entusiasmo e una consapevolezza di responsabilità per tutto il lavoro che c’è da svolgere. Il portfolio NTG Digital si è arricchito nel tempo di soluzioni estremamente valide, come i sistemi di stampa 3D per il grande formato e macchine da stampa digitale e finishing entry level di Allen Datagraph per la produzione di etichette in basse tirature.

Molto interessante anche la nuova soluzione Colordyne Retrofit che utilizza la tecnologia Memjet per applicazioni di alta produttività, mentre il fiore all’occhiello della gamma è sicuramente rappresentata dalla società inglese DOMINO, che copre una fascia di produttività molto elevata”.

Ignazio Binetti, Sales & Marketing Manager, ha sottolineato: “L’acquisizione delle competenze di Daniela ci renderà ancora più forti nell’approcciare il mercato del 3D e del digitale nel mercato della stampa delle etichette, dove NTG sta investendo negli ultimi anni. L’inserimento di Daniela nel team vendite, rafforzerà l’azione commerciale in ambito digitale. Il mio personale augurio è che possa ottenere tutto il successo che merita”.