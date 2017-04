Dall’Umbria a Novara: studenti in visita alla Radici Chimica e alla Novamont

Mettere in collegamento il mondo del lavoro con quello della scuola: questo è stato l’obiettivo principale della visita di una ventina di studenti dell’ITS Umbria alla Radici Chimica SpA e alla Novamont SpA, due aziende di primaria importanza nel panorama chimico italiano e non solo, che hanno sede nel polo industriale novarese di via Fauser.

I ragazzi, tutti già diplomati e ora frequentanti il corso di “Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica”, alternano a giornate in aula esperienze dirette all’interno di importanti realtà industriali, con l’obiettivo di approfondire “sul campo” alcune delle tematiche che poi si troveranno ad affrontare una volta entrati nel mondo del lavoro.

Il loro è un percorso formativo che ha l’obiettivo di formare figure professionali che operino nei comparti chimico, chimico-farmaceutico, ambientale e dei biomateriali, partecipando sia alle attività di ricerca e sviluppo sia a quelle di pianificazione, realizzazione, gestione e controllo di progetti, processi, attività e impianti, contribuendo alla corretta applicazione di procedure di produzione.

La giornata si è aperta con la visita alla Radici Chimica, dove i ragazzi hanno potuto approfondire come funzionano gli impianti, quali sono i principali prodotti, e come si lavora in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. «Il dialogo con il mondo scolastico, di ogni ordine e grado, è per noi di fondamentale importanza – ha sottolineato Pio Gazzini, direttore dello stabilimento Radici Chimica di Novara. Aiuta i ragazzi a meglio comprendere quali sono le skills richieste dal mondo del lavoro, ma permette anche alle aziende di far conoscere in maniera trasparente la propria attività quotidiana e di familiarizzare con le nuove figure professionali disponibili a seguito della formazione specifica».

Il pomeriggio di studenti e insegnanti è proseguito con il tour al vicino impianto della Novamont, azienda leader nello sviluppo e nella produzione di bioplastiche e biochemical attraverso l’integrazione di chimica, ambiente e agricoltura.