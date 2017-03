Da Esko un aiuto ai clienti per soddisfare le sempre più numerose normative per le etichette nutrizionali

Esko ha delineato i dettagli di una strategia completa volta ad aiutare le aziende ad adattare i loro imballaggi in base alle nuove disposizioni in materia di conformità normativa relative alle etichette nutrizionali.

“Stiamo osservando un’ondata di nuove leggi introdotte dai governi di tutto il mondo nel tentativo di informare i consumatori tramite gli imballaggi dei prodotti”, ha affermato Philippe Adam, vicepresidente del marketing globale a Esko. “Per il settore alimentare di cibi e bevande, nonché per le aziende farmaceutiche e nutraceutiche, ciò significa restare al passo con tutte le diverse normative e adattare di conseguenza imballaggi e processi aziendali. Con le nostre nuove soluzioni su misura e capacità software intelligenti, siamo in grado di aiutarle”.

L’annuncio da parte di Esko segue la dichiarazione della FDA statunitense relativa all’introduzione di un’etichetta modernizzata con i dati nutrizionali per cibi confezionati, che entrerà in vigore dal luglio 2018. Il dipartimento statunitense dell’agricoltura USDA ha proposto quindi l’inserimento di informazioni nutrizionali aggiornate per i prodotti di carne e pollame. Gli addetti alle normative di altri paesi stanno adottando una simile strategia con nuove linee guida relative alla comunicazione di informazioni nutrizionali sulle confezioni, come annunciato da Canada e Francia, con altri paesi già pronti a seguirli.

Soluzioni progettate per districare le complessità

In base alle esigenze di ciascuna singola organizzazione e dal luogo di archiviazione dei dati target, Esko ha previsto tre soluzioni chiaramente definite. La soluzione 1 ha inizio con il proprietario del marchio, la soluzione 2 con la grafica e la soluzione 3 è orientata all’integrazione di sistema completa. Ciascuna organizzazione può scegliere la soluzione più adatta alla propria situazione attuale e può essere certa che il suo processo di creazione di etichette nutrizionali verrà ottimizzato per creare una sola origine di dati veritieri. Informazioni dettagliati relative alle diverse soluzioni sono disponibili nella white paper di Esko sul processo e la tecnologia di conformità normativa.

Inoltre, Esko presenterà una funzionalità esclusiva in grado di estrarre dati nutrizionali da file di imballaggi esistenti (formato AI o PDF) e di convertirli in un flusso di dati che può essere utilizzato per qualsiasi altro elemento grafico per automatizzare la creazione di grafica. Si prevede che tale capacità farà risparmiare fino al 70% di tempo ai clienti che devono convertire tutte le tabelle per garantire la conformità alle normative FDA.

“È importante che le aziende siano in grado di stare al passo con tutte le nuove normative e che si sentano sicuri della conformità dell’imballaggio di ogni singolo SKU prodotto”, ha affermato Adam. “Esko continuerà a supportare con nuovi modelli dove potranno essere inserite automaticamente le informazioni centralizzate di carattere nutrizionale e gli ingredienti. Con altre soluzioni già esistenti, le nuove normative potranno essere uno standard, parte del normale processo commerciale e non un’operazione fonte di problemi”.