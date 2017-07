Da Comieco il decalogo del perfetto turista “green” – Intervista a Carlo Montalbetti

La raccolta differenziata anche in villeggiatura per salvaguardare il territorio e dare nuova vita ai rifiuti 140.000 tonnellate di carta e cartone che si potrebbero raccogliere se ogni italiano differenziasse dal resto dei rifiuti 3 riviste, 3 quotidiani, 2 scatole di gelati e 4 cartoni di succo di frutta e 2 pack di yogurt. Il quotidiano e la rivista da leggere in viaggio, il cruciverba e il sudoku da fare sotto l’ombrellone, la mappa e la guida turistica che consultiamo per organizzare i nostri itinerari, i sacchetti di carta per la frutta fresca e il pane, ma anche i pack delle creme solari, degli yogurt o del gelato. Sono numerosi i momenti della giornata in cui abbiamo a che fare con carta e cartone, anche in vacanza. Oggetti e imballaggi che vanno conferiti correttamente nei contenitori per la raccolta differenziata per evitare di inquinare o rovinare

località che amiamo per le nostre vacanze proprio perché belle, pulite, incontaminate.

In estate nelle località turistiche la popolazione cresce fino a 8 volte rispetto a quella residente mettendo a dura prova le amministrazioni locali. È importante quindi che ciascuno di noi anche in vacanza presti attenzione a mantenere pulito l’ambiente circostante. E basta davvero poco per ottenere grandi risultati: se ogni italiano differenziasse dal resto dei rifiuti anche solo 3 riviste, 3 quotidiani, 2 scatole di gelati, 4 cartoni di succo di frutta e 2 pack di yogurt, riusciremmo a raccogliere circa 140.000 tonnellate di carta e cartone, l’equivalente di un’intera discarica! Rifiuti “preziosi” che, oltre a non inquinare l’ambiente, potrebbero tornare a nuova vita grazie al riciclo.

Vademecum per un corretto comportamento, anche in vacanza

Ecco perché Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica, invita ad essere responsabili nei confronti dell’ambiente anche in vacanza, presentando alcune semplici regole sulla raccolta differenziata e promuovendo uno stile di viaggio più rispettoso e sostenibile. Consigli che quest’anno, Anno Internazionale del Turismo Sostenibile (definito dall’Organizzazione delle Nazioni Unite), si arricchiscono di un valore in più.

Andare in ferie non significa perdere le buone abitudini, soprattutto quando si parla di raccolta differenziata di carta e cartone:

Informati sulle modalità di raccolta del tuo luogo di villeggiatura. Le regole principali comunque non cambiano: carta e cartone da riciclare vanno depositati all’interno dei contenitori appositi e non lasciati fuori;

Appiattisci le scatole per ridurre gli imballi in piccoli pezzi; Scontrini e fazzoletti usati non vanno gettati nella raccolta della carta (i primi di carta termica eagiscono al calore e generano problemi nelle fasi di riciclo, i secondi sono anti-spappolo e quindi difficili da riciclare);

Fai attenzione alle confezioni eccessivamente sporche di cibo (come il cartone per la pizza) o di sostanze chimiche (come vernici o solventi) e alla carta oleata che vanno gettati nell’indifferenziata;

Punti metallici, nastri adesivi e altri materiali non cellulosici vanno sempre tolti dalla raccolta di carta e cartone

Soprattutto ricordati di non buttare nel contenitore della carta anche le eventuali buste di plastica che hai usato per trasportarla!

Scelte green per un turismo a impatto ridotto:

Tratta l’ambiente che ti ospita come se fosse casa tua: anzitutto mantienilo pulito. Quando organizzi un pic nic, trascorri una giornata in spiaggia o fai un’escursione in montagna, porta con te un sacchetto in più nel quale riporre tutti i rifiuti (cartacce, fazzolettini usati o le semplici cicche di sigaretta) e gettali in modo differenziato una volta tornato in casa/albergo.

Scegli destinazioni e alloggi a basso impatto: spiagge “bandiera blu”; i comuni “bandiera arancione”; riserve naturali; itinerari cicloturistici o percorsi a piedi. E per l’alloggio affidati a strutture con certificazioni eco-friendly e integrati al contesto naturale. A giovarne sarà il territorio, ma anche la tua esperienza diretta col territorio e i suoi abitanti.

Cammina, pedala e goditi il paesaggio. Per ridurre le emissioni di CO2 scegli il treno; arrivato a destinazione, approfitta della vacanza per abbandonare auto e mezzi pubblici, scegli una bicicletta, una passeggiata o una gita in canoa.

Scopri la cultura di un luogo a cominciare dalla sua tavola. Assapora e acquista prodotti a kilometro 0, ancor meglio se biologici. Così contribuisci allo sviluppo economico locale, vivi a pieno le tradizioni del posto e non inquini. Quando vai al ristorante ma non finisci il cibo nel piatto, chiedi una doggy-bag per portare a casa gli avanzi. Così riduci gli sprechi alimentari e puoi contare su un piatto già pronto per l’indomani.

Evita lo spreco di risorse. Chiudi il rubinetto del lavandino quando ti lavi i denti, quando ti insaponi o metti lo shampoo sotto la doccia per risparmiare l’utilizzo di acqua. Essere in vacanza non è un buon motivo per lasciare luci o condizionatore sempre accesi: spegnili quando non essenziali.

A tu per tu con Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco



Questo decalogo del bravo turista è un’iniziativa lodevole, ma spesso tutti noi in villeggiatura ci scontriamo con le inefficienze delle singole amministrazioni comunali e con difformità da luogo a luogo che generano confusione nel consumatore. Come si può superare questo scoglio?

“Come consigliamo nel nostro vademecum del turista green, è importante informarsi sulle norme che riguardano la raccolta differenziata nel luogo di villeggiatura. Di solito è molto semplice e basta visitare il sito del comune nel quale si alloggia. Le regole generali rimangono però sempre le stesse da comune a comune ed è importante rispettarle. Dal nostro canto, collaboriamo molto con le amministrazioni locali italiane e organizziamo spesso iniziative e progetti speciali che possano incrementare la raccolta differenziata di carta e cartone.

Ad esempio quest’anno abbiamo organizzato le Cartoniadi delle Isole Minori, una sfida di raccolta differenziata di carta e cartone lanciata lo scorso 17 giugno che vede coinvolte 6 isole d’Italia: Isola D’Elba, La Maddalena, Lipari, Pantelleria, Procida e Ischia. Le Isole Minori italiane sono realtà dal grande valore ambientale e culturale, ecosistemi da salvaguardare e proteggere sempre, ma ancora di più nel periodo come quello estivo in cui diventano meta turistica tra le prescelte e vedono la popolazione aumentare fino a 3 volte.

La salvaguardia di questi territori non può prescindere da un’attenta gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata.

In palio, per il comune che avrà raccolto più tonnellate di carta e cartone nel mese di luglio rispetto al 2016 ci sarà un premio di 15.000 euro”.

L’Italia è un Paese a due facce, il centro-nord sembra aver raggiunto buone performance di riciclo mentre nel sud c’è ancora molto lavoro da fare. Eppure proprio al sud esistono delle eccellenze che si distinguono, segno che anche in questo caso “volere è potere”…

“I dati del XXII Rapporto Annuale della raccolta differenziata di carta e cartone presentati a fine giugno dimostrano un netto miglioramento e una crescita generale in tutta Italia. La media nazionale di raccolta pro capite è di 53.1 kg/ab e con oltre 3,2 milioni di tonnellate raccolte dai Comuni, la raccolta differenziata di carta e cartone registra un +3,3% rispetto allo scorso anno erodendo più di 100mila tonnellate di rifiuti cellulosici alle discariche. Sicuramente le macro aree italiane del centro, con un pro capite di 65,6 kg/ab, e del nord, con un pro capite di 63,3 kg/ab, hanno raggiunto buone performance di raccolta superando la media nazionale e registrando rispettivamente una crescita di +3% e di +1,5% rispetto all’anno precedente. Nonostante questi buoni risultati, a spingere la crescita e a trainare l’Italia sono maggiormente le regioni del sud che hanno visto incrementare la raccolta differenziata di carta e cartone del doppio rispetto a quanto ottenuto nel 2015, con una crescita di +8,6% e con un pro capite di 32 kg/ab. Non mancano quindi best practices nel sud Italia, come Bari e Napoli che è riuscita ad avere un incremento nella raccolta di carta e cartone del 20% nell’ultimo anno”.

Come procede l’iniziativa “Doggy Bag – se avanzo mangiatemi” che avete promosso un paio di anni fa, che ancora una volta ha esaltato il ruolo del packaging in cartone come alleato contro lo spreco alimentare?

“L’iniziativa “Doggy Bag – se avanzo mangiatemi” è stata lanciata nel 2015 in occasione di Expo con la collaborazione di Slow Food. È stata ideata con lo scopo di ridurre le quantità di alimenti e bevande gettate e di stimolare un cambio di mentalità nei ristoratori e nei clienti. Il progetto è stato accolto fin da subito da ristoranti milanesi e romani, per poi allargarsi anche nelle città di Bergamo e Varese (entrato nel progetto lo scorso febbraio). Ad oggi sono circa 200 i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa dotandosi delle doggy bag d’autore e contribuendo a diffondere questa buona pratica antispreco.

Quest’anno inoltre la doggy bag del progetto ‘Se avanzo mangiatemi’ è stata presentata a Tuttofood nello spazio Fipe e a Golosaria, edizione di maggio. In questi due appuntamenti si è trattato anche il tema dell’importanza dell’imballaggio: oltre a contenere un dato alimento, è anche il suo primo biglietto da visita, lo protegge, ne prolunga la conservazione, per questo il packaging è un alleato importante in uno scenario in cui diventa fondamentale pensare e agire in modo sostenibile per preservare le risorse del nostro pianeta e combattere gli sprechi. Basti pensare che ben il 58% degli imballaggi cellulosici immessi al consumo in Italia sono legati al settore alimentare, un numero che può far capire quanto sia importante l’innovazione da questo punto di vista”.

All’estero sul recupero e riciclo dei rifiuti si crea business e sviluppo, perché in Italia sembra tutto più difficile?

“In realtà non è esatto. L’Italia si sta dimostrando uno dei paesi più organizzati a livello europeo nella raccolta differenziata di carta e cartone. Certamente c’è ancora molto da fare rispetto ai target fissati dall’UE per il 2030, che prevedono una quota di intercettazione di carta e cartone pari all’80%, ma siamo sulla buona strada. Solo nel Meridione stimiamo siano ancora 600.000 le tonnellate di carta e cartone da intercettare. Inoltre, la nuova disponibilità di macero offerta dalla raccolta differenziata comunale organizzata consente, da una parte, di colmare il deficit dell’industria cartaria italiana, dall’altra (dal 2007) di trasformare l’Italia da importatore ad esportatore netto di macero a fronte di una domanda crescente legata allo sviluppo dell’industria cartaria europea (in particolare tedesca) e alle prime richieste dal Far East. Comieco, nei suoi 20 anni dal Decreto Ronchi, è stato il motore che ha permesso di creare un’offerta stabile di macero (di qualità) e con lo sviluppo dello stesso, il Consorzio conferma sempre più il ruolo per il quale è stato creato: garante dell’avvio a riciclo dove c’è meno domanda e nelle fasi di mercato difficili”.

Quali sono gli aspetti sui quali c’è ancora molto da lavorare per arrivare a un riciclo 100%?

“È il sud la vera miniera da coltivare. In molte aree progressivamente si sta arrivando ad avere servizi strutturati ed efficienti, ad esempio con il progressivo superamento dei servizi stradali e l’estensione del porta a porta. Si tratta degli stessi processi avviati anni fa nelle altre aree del paese e che in tante realtà sono ormai consolidati. Grandi margini ci sono anche nella integrazione tra le amministrazioni con l’obiettivo di gestioni integrate. Su quasi 800 convenzioni attive con Comieco più di 550 sono aperte al sud con singoli comuni o piccoli gestori.

Ne deriva una maggiore difficoltà ad indirizzare le risorse, ad esempio con la comunicazione o con i progetti speciali.

Al sud si sta recuperando ma c’è ancora margine importante di crescita, valutabile in non meno di 600 mila tonnellate. E’ come dire che le 680mila tonnellate registrate nel 2016 siano poco più di metà della raccolta potenziale nelle regioni meridionali.

Tutto il territorio nazionale ha comunque margini di crescita. Nel complesso possiamo ipotizzare ulteriore raccolta per almeno 1 milione di tonnellate.

Altri bacini di interesse prioritario sono le aree metropolitane. Dai dati emerge come i livelli di raccolta siano mediamente inferiori a quelli dei territori circostanti, ma questo fa il paio con una indubbia maggiore complessità nella organizzazione dei servizi.

Comieco sostiene lo sviluppo con varie modalità: