Bandera cresce nell’industria del packaging e converting in Polonia

Nell’ambito di una fornitura multipla, Bandera ha di recente avviato due linee della serie SmartFlex® presso un importante gruppo polacco, leader nel settore dell’estrusione del film in bolla.

Più che soddisfatto delle ottime prestazioni degli impianti per la produzione di film flessibile acquistati negli ultimi anni, nel 2017 ha nuovamente deciso di rinnovare la sua la fiducia in Bandera, ordinando due linee “gemelle” dedicate principalmente alla produzione di film coestruso per sacchetti per la raccolta rifiuti.

Le linee in questione combinano la massima versatilità di processo ad un basso consumo energetico su una fascia utile di 1600 mm.

Ancora una volta, Bandera ha modo di dimostrare il costante impegno nell’innovazione nel settore del packaging e converting. L’efficienza di Bandera si riscontra non solo nella fornitura di macchinari ad altissime prestazioni, ma anche nell’attenzione posta alle esigenze post-vendita del cliente. Bandera vanta infatti un servizio di Customer Care completo, che garantisce un supporto alla clientela a 360°.

Altro punto forte di Bandera è la possibilità di testare i macchinari nella sala prove The House of Extrusion® (THOE) all’interno della propria sede con impianti similari, per assicurare, anche in questo caso, prestazioni ottimali al momento dell’installazione presso i clienti.

L’innovazione di Bandera si dimostra anche nell’offrire servizi aggiornati in ambito gestionale. Gli impianti prodotti sono infatti facilmente interconnettibili ai molteplici sistemi IIoT Industrial Internet of Things, con l’obiettivo di introdurre gradualmente nuove soluzioni industria 4.0, in modo da migliorare l’efficienza e la complessiva gestione ed integrazione della linea attraverso strumenti di volta in volta più avanzati, partendo dal nostro IoE Internet of Extrusion®.

Un’ulteriore spinta viene dall’utilizzo di materiali riciclati o biodegradabili, aspetto che, negli ultimi anni, sta guadagnando sempre maggiore importanza. Così come la diminuzione del peso degli imballi.

Bandera è sempre in prima linea quando si tratta di ampliare il proprio network commerciale, così come investire in ricerca e sviluppo e nel perfezionamento delle proprie tecnologie, obiettivo che verrà certamente perseguito con la consueta serietà e competenza che, da sempre, contraddistingue il brand, in particolar modo sul mercato polacco, nel quale Bandera si presenta come brand leader.