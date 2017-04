Cresce Viscom regional a Bari: +12% di visitatori rispetto al 2015

Un nuovo successo per l’evento Viscom Regional Bari – svoltosi venerdì 7 e sabato 8 aprile presso l’UNA Hotel Regina – un giorno e mezzo di incontri per sperimentare nuovi modelli di business, tecnologie ed applicazioni che conducono ad una comunicazione sempre più personalizzata e vincente. 667 operatori e professionisti qualificati del settore hanno avuto modo così di confrontarsi con i maggiori player del settore, portare a casa nuove idee ed ampliare le loro strategie aziendali.

“Sono due gli obiettivi che ci siamo prefissati in questa nuova edizione del Viscom Regional – dichiara Paola Sarco Exhibition Manager Viscom Italia. Da un lato, fornire gli strumenti alle aziende del settore per comprendere le principali tendenze tecnologiche ed applicative e l’ impatto che esse potranno avere sui bisogni dei consumatori. Dall’altro, dare spazio e visibilità a tutte quelle realtà del mondo della comunicazione visiva che sono capaci di essere innovative e audaci, trasformando il modo di pensare del loro business quotidiano.”

All’interno della zona espositiva erano presenti 18 aziende espositrici che hanno presentato in anteprima le loro ultime novità in campo di innovazione tecnologica: ASI D.G. (BROTHER / COVER STYL’ / MONTI / ROLAND DG MID EUROPE / SISER/ KIIAN/ METAMARK / BEAVER) – CIEFFE FILATI (AMANN GROUP / CIEFFE FILATI / HEDEF PAILLETTES) – CIELLE – DEL VECCHIA (MELCO) – DIGIGRAF (EPSON / POLI-TAPE / NESCHEN / JTEK / INK MATE / TRIANGLE) – EUROSCREEN AREA SUD (AVERY DENNISON GRAPHICS SOLUTIONS / MIMAKI-BOMPAN / SISER / REFLECTIV) – FENIX DIGITAL GROUP (HP ITALY) – GUANDONG ITALIA – IL PUNTO (SUN-STAR-SWF/YONGNAM COMPANY/ FEIYA COMPANY/ GOLDEN LASER COMPANY) – MEMO (THEMAGICTOUCH / MAGICUT / SAWGRASS/ MEMOPRESSE) – NEOPOST (DUPLO INTERNATIONAL / BAGEL SYSTEM) – NEW WAVE ITALIA (CLIQUE / HARVEST /PRINTER / PROJOB) – PRINTRACE – ROLAND DG MID EUROPE (ROLAND DG CORPORATION) – SHOCK LINE – SIR VISUAL (3M ITALIA) – TROTEC LASER – UNIROMAE (UNIBIND / PLASTITECH).

Grande attenzione per i laboratori dove il pubblico ha potuto creare stampe su materiali rigidi e sintetici, preparare telai per la stampa diretta su tessuti colorati o su transfer in soli 3 minuti e infine realizzare cornici in acrilico o legno grazie alla tecnologia laser.

Una platea qualificata ha invece seguito i seminari dove i professionisti della comunicazione hanno potuto condividere in modo concreto la propria esperienza con colleghi ed esperti del mercato. Molti i temi dei seminari: dalla presentazione di storie di successo che ci hanno spiegato come è facile usare i social e il marketing digitale per generare brand awareness alla scoperta di come la pubblicità sta cercando sempre più spazi di comunicazione che hanno al centro il singolo individuo, per coinvolgerlo all’acquisto. Infine sono state mostrate le innumerevoli applicazioni del nostro comparto per creare un negozio che sia un’esperienza memorabile e abbiamo visto vari casi che spiegavano come l’integrazione tra packaging e tecnologia offra informazioni utili per arricchire l’esperienza del consumatore.