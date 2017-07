Congresso d’autunno Giflex: il packaging del futuro tra supermercati e nuovi modelli distributivi

Il packaging del futuro tra supermercati e nuovi modelli distributivi:

saranno questi i temi caldi protagonisti del XXXII Congresso d’Autunno Giflex dagli esperti del settore

Il 12 e il 13 ottobre a Roma si terrà il Congresso d’Autunno Giflex (Gruppo Imballaggio Flessibile), l’appuntamento annuale che da oltre trent’anni vede protagonisti gli attori della filiera dell’imballaggio flessibile i quali presenteranno le ultime novità del settore.

Le due giornate saranno dedicate a capire meglio come sta cambiando il ruolo dell’imballaggio flessibile e quali sono le novità per il futuro: come si adatta alla nuova economia o ai modelli distributivi sempre più innovativi? Come si adatterà il packaging alle esigenze dei supermercati del futuro? Professori, manager di aziende nazionali e internazionali, architetti e curatori metteranno sul tavolo la loro esperienza, discuteranno dei trend e di come il settore degli imballaggi flessibili possa rispondere alle esigenze sempre diverse in termini di sostenibilità, design e funzionalità.

Inoltre, si svolgerà anche quest’anno la premiazione del concorso YOUPACK, organizzato da Giflex in collaborazione con ENIPG (Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica) e giunto alla sua quarta edizione. Il concorso ha da sempre l’obiettivo di mettere alla prova la creatività degli studenti, che hanno prodotto un filmato per esprimere la loro idea dell’imballaggio flessibile come strumento di lotta allo spreco alimentare e sostenibile.