Come sono fatti gli album da disegno di Favini?

Dalla produzione della carta al confezionamento: gli album da disegno Favini, dedicati a studenti e professionisti, nascono e crescono all’interno dello stabilimento di Rossano Veneto, prima di essere confezionati e spediti nelle cartolerie e nei negozi di belle arti di tutta Italia. Una scelta oculata, quella di Cartotecnica Favini che, da sempre, ha deciso di internalizzare l’intera filiera fin dalla produzione della carta, mantenendo internamente il know how a tutto vantaggio della qualità del prodotto finale.

Appositamente studiati per soddisfare le esigenze degli studenti delle scuole primarie, medie e superiori e di architetti, disegnatori, grafici ed illustratori, gli album da disegno Favini sono disponibili in due differenti finiture, ruvido e liscio.

La carta interna è prodotta con il 100% di cellulosa ECF (elemental chlorine-free) e l’alto grado di collatura garantisce una straordinaria resistenza alle cancellature.

Da oggi gli angoli delle cartelle da disegno sono ancora più robusti e resistenti agli strappi, permettendo a studenti ed artisti di riposizionare i fogli più volte.

Favini 2 è disponibile nei formati A4 e A3, in album, blocco e cartelle con angoli, da 10 e da 20 fogli con grammatura 110g/m2. Favini 4 è disponibile nei formati A4 e A3, in album da 20 fogli da 220 g/m2. Certificati FSC.