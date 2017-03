Colorcopy inaugura la nuova stagione di open day

Colorcopy annuncia le prime date del fitto calendario di eventi 2017 organizzati per presentare le ultime novità in ambito di soluzioni per le arti grafiche dedicate alla stampa commerciale di piccolo e grande formato, alla personalizzazione di oggetti e capi di abbigliamento e all’industrial printing. Il tour apre in grande stile con un duplice appuntamento in contemporanea: dal 30 marzo al 1° aprile, presso il Best Western Palace di San Marino, e venerdì 31 marzo a Brescia, dove il team Colorcopy accoglierà clienti e prospect nella storica sede del Gruppo, per un open day ormai diventato punto di riferimento per i professionisti del printing.

Sotto i riflettori dello showroom bresciano le ultime nate in casa Roland come VersaUV LEF-200 e LEF-300, soluzioni per la stampa direct-to-shape, che consentono di personalizzare oggetti in un’ampia gamma di materiali tra cui legno, vetro, plastica, metallo così come supporti flessibili fino 10 cm di spessore. Inoltre, l’innovativa famiglia di print&cut Roland True VIS, con i modelli VG-540 e VG-640 rispettivamente da 137 e 160 cm. In funzione anche la serie di cutting plotter Roland CAMM-1 GR-420, novità assoluta che offre l’inedita opzione del taglio perforato. Completa la gamma del brand giapponese il sistema sublimatico Textart XT-640 per la personalizzazione di tessuti e capi di abbigliamento.

Anche il piccolo formato targato Xerox presenta soluzioni versatili e produttive: in dimostrazione accanto alla multifunzione Xerox C60 da 60 ppm, il sistema high-end Xerox Versant 80, che unisce alla qualità di output HD molteplici opzioni di alimentazione e finitura.

Nuove nicchie applicative si conquistano grazie alla tecnologia Laser per taglio e incisione che permette di lavorare con estrema precisione materiali come legno, metallo, vetro, plexiglass, tessuto, carta e pelle. In funzione durante l’open day Colorcopy anche i sistemi Laser BCL 0605 MU Hartweg e i tavoli da taglio Valiani Optima.

Ampio spazio sarà dedicato anche al sistema wide format UV di produzione Anapurna H2500i di Agfa Graphics e al tavolo da taglio, incisione e fresa Comagrav DIGI 2034. Tecnologie in grado di offrire un esempio di sala stampa destinata ad applicazioni di industrial printing e per le quali, in contemporanea con l’open day bresciano, sarà possibile prenotare dimostrazioni live personalizzate presso lo showroom Colorcopy di Milano.

Organizzati in collaborazione con i top brand rappresentati da Colorcopy, tutti gli eventi del 2017 ripropongono oltre ai live show delle tecnologie, anche la formula del ricco programma di momenti formativi come workshop e dimostrazioni applicative, pensate per offrire approfondimenti tecnici e spunti per lo sviluppo di nuovi business. Un’ulteriore dimostrazione della capacità di Colorcopy di supportare i propri clienti non soltanto con una presenza capillare in Lombardia ed Emilia Romagna, attraverso le tre sedi di Brescia, Bologna e Milano, ma anche offrendo numerosi stimoli per lo sviluppo di nuovi modelli di business basati sulle prestazioni dell’ampia gamma di tecnologie a catalogo.