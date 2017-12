Collaborazione fra Drupa e Federazione Carta e Grafica

La Federazione Carta e Grafica e drupa, hanno recentemente concordato un accordo di collaborazione con l’obiettivo di attirare espositori italiani, per farli partecipare alle fiere, del portafoglio mondiale della drupa, e aprire loro così, la strada ai mercati internazionali. Come parte del network di Associazioni, l’Associazione Costruttori Macchine ACIMGA, (Associazione Costruttori Italiani di Macchinari per l’Industria grafica, Converting e Cartaria) gioca in questo accordo un ruolo chiave: come partner, collaborerà attivamente alle partecipazioni fieristiche, rendendole anche operative.

“L’accordo con la drupa costituisce un salto di qualità. Stabilendo un’alleanza cruciale, con i grandi del settore, e tramite la solida e globale esperienza dell’ACIMGA, la nostra visione industriale può ora espandersi oltre i suoi precedenti confini. Fondata lo scorso giugno, la nostra Federazione – che rappresenta tre settori con un fatturato di 23 miliardi di Euro

– sta crescendo ad un buon ritmo e rappresenta un ottimo esempio di sintesi e rappresentanza degli interessi di un’intera filiera”, commenta Pietro Lironi, Presidente della Federazione Carta e Grafica.

“In ACIMGA siamo i primi a raggiungere un accordo di tale importanza. Rappresenta un trampolino di lancio per incrementare il livello della nostra rete internazionale a supporto delle aziende italiane. L’alleanza con la Messe

Düsseldorf e la drupa apre nuove opportunità di business per i nostri soci, nei mercati emergenti, e consente l’accesso al portafoglio globale fieristico della drupa e – ma non da ultimo – rafforza la nostra mostra Print4All. Quest’iniziativa aumenterà sicuramente l’importanza della nostra esposizione con l’obiettivo di posizionarla come ‘go-to industry event’ nell’Europa del 2018”, gli fa eco Aldo Peretti, Presidente di ACIMGA.

Anche Sabine Geldermann, Global Head Printing Technologies presso la Messe Düsseldorf, è soddisfatta dei vantaggi di questa cooperazione: “Abbiamo trovato un forte partner, nella Federazione Carta e Grafica con la sua rete di Associazioni. Essa può meglio aiutarci, ad espandere il nostro portafoglio internazionale. Speriamo di poter usufruire sempre di più, anche per i nostri satelliti internazionali, della forza innovativa e dell’esperienza dell’industria Italiana della stampa”.

L’Italia è per la drupa un mercato importante e alla manifestazione fieristica del 2016 non ha costituito solamente, il terzo gruppo di visitatori, dietro la Germania e l’India – ma anche, dal punto di vista espositori, questo paese ha occupato il terzo posto dopo la Germania e la Cina costituendo uno dei pilastri della fiera, leader a livello mondiale.

La cooperazione con la Federazione Carta e Grafica affianca inoltre il lavoro svolto da tanti anni con successo della Honegger Gaspare Srl., rappresentante ufficiale della Messe Düsseldorf. Pertanto Honegger Gaspare continuerà a essere il principale punto di contatto per espositori e visitatori italiani – sia per la drupa 2020 in Germania che per uno degli eventi satellitari mondiali. Il portafoglio internazionale, di fiere specializzate per l’Industria della stampa e del packaging, comprende ora sette eventi in sei paesi.